As Pontes celebró por todo lo alto el estreno de su Eco Rally

Imagen de los ganadores de la prueba Cedida

As Pontes fue el escenario en el que el pasado sábado se desarrolló el Eco Rally de la villa, una carrera organizada por el Automóbil Club de la localidad minera, con la colaboración de la Escudería La Coruña, y que fue la primera valedera para el Campeonato Xunta de Galicia de Energías Alternativas-Consellería de Industria. Este certamen, además, es el primero de carácter autonómico que se celebra dentro de toda España, lo que da muestra de la adaptación de la Federación Galega de Automobilismo a los nuevos tiempos y también a la movilidad sostenible.

En una competición que constó de más de 120 kilómetros y 105 puntos de control, Shirley y Antonio Fernández –en la modalidad eléctrica– y José Luis Martínez y David Blanco –en la de híbridos– se proclamaron campeones. Los Fernández, padre e hija, realizaron una excelente prueba para obtener 1.251 puntos, lo que les hizo estar por delante de Raúl e David Centelles y de Santiago Santalla e Adrián López. En la modalidad híbrida, José Luis Martínez y David Blanco fueron de menos a máis para sumar 1.721 puntos y terminar por delante de Pedro Peteiro y Manuel Iglesias –segundos– y Tania Martínez y Manuel Trevín —terceros–.