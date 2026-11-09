Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

As Pontes celebró por todo lo alto el estreno de su Eco Rally

La carrera fue la primera de este estilo que se celebra en España

Redacción Ferrol
09/11/2026 10:31
Imagen de los ganadores de la prueba
Imagen de los ganadores de la prueba
Cedida
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

As Pontes fue el escenario en el que el pasado sábado se desarrolló el Eco Rally de la villa, una carrera organizada por el Automóbil Club de la localidad minera, con la colaboración de la Escudería La Coruña, y que fue la primera valedera para el Campeonato Xunta de Galicia de Energías Alternativas-Consellería de Industria. Este certamen, además, es el primero de carácter autonómico que se celebra dentro de toda España, lo que da muestra de la adaptación de la Federación Galega de Automobilismo a los nuevos tiempos y también a la movilidad sostenible.

En una competición que constó de más de 120 kilómetros y 105 puntos de control, Shirley y Antonio Fernández –en la modalidad eléctrica– y José Luis Martínez y David Blanco –en la de híbridos– se proclamaron campeones. Los Fernández, padre e hija, realizaron una excelente prueba para obtener 1.251 puntos, lo que les hizo estar por delante de Raúl e David Centelles y de Santiago Santalla e Adrián López. En la modalidad híbrida, José Luis Martínez y David Blanco fueron de menos a máis para sumar 1.721 puntos y terminar por delante de Pedro Peteiro y Manuel Iglesias –segundos– y Tania Martínez y Manuel Trevín —terceros–.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620