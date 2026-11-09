Abierta la inscripción del Chiquibasquet navideño que se celebra en Ares

Imagen de otra edición del Chiquibasquet navideño en Ares EC

Veinte plazas son las que oferta la décima edición del Chiquibasquet Nadal Ares, campus de minibasket y baloncesto. Se trata de una actividad formativa que se desarrollará, en horario matutino –de 10.00 a 13.00 horas–, del 28 al 30 de diciembre, en el pabellón municipal de esta villa de Ferrolterra. La actividad está destinada para jóvenes de 5 a 22 años y se desarrollará con el formato de siempre en este campus –equipo de trabajo habitual e invitados que compartan sus experiencias con los participantes–.

Además, en esta ocasión se prestará especial atención al fundamento del tiro para que todos los participantes puedan aprender cosas acerca del lanzamiento a canasta. La inscripción, que tiene un coste de 50 euros –45 para los que estén empadronados en Ares–, se puede hacer a través de la web de la actividad (www.chiquibasquet.wordpress.com) o de las direcciones de correo chiquibasquet@gmail.com o chiquibase@yahoo.es. l