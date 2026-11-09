Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Baloncesto

Abierta la inscripción del Chiquibasquet navideño que se celebra en Ares

La iniciativa, destinada a jóvenes de entre 5 y 22 años, se desarrollará del 28 al 30 de diciembre

Redacción Ferrol
09/11/2026 11:11
Imagen de otra edición del Chiquibasquet navideño en Ares
Imagen de otra edición del Chiquibasquet navideño en Ares
EC
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Veinte plazas son las que oferta la décima edición del Chiquibasquet Nadal Ares, campus de minibasket y baloncesto. Se trata de una actividad formativa que se desarrollará, en horario matutino –de 10.00 a 13.00 horas–, del 28 al 30 de diciembre, en el pabellón municipal de esta villa de Ferrolterra. La actividad está destinada para jóvenes de 5 a 22 años y se desarrollará con el formato de siempre en este campus –equipo de trabajo habitual e invitados que compartan sus experiencias con los participantes–.

Además, en esta ocasión se prestará especial atención al fundamento del tiro para que todos los participantes puedan aprender cosas acerca del lanzamiento a canasta. La inscripción, que tiene un coste de 50 euros –45 para los que estén empadronados en Ares–, se puede hacer a través de la web de la actividad (www.chiquibasquet.wordpress.com) o de las direcciones de correo chiquibasquet@gmail.com o chiquibase@yahoo.es. l

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620