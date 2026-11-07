Pablo Vázquez Maiztegui, el rival a batir en los Juegos Olímpicos

Vázquez, con su medalla europea, en una entrevista para este diario Daniel Alexandre

Pase lo que pase, el mediodía del lunes 9 de noviembre será una fecha que quedará grabada en la historia del atletismo local, gallego y nacional. Es en esta jornada en la que lleva a cabo su debut el deportista del Atletismo Narón Pablo Vázquez Maiztegui en la que es la cuarta edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud.

Una cita para seguir muy de cerca a las ya figuras del atletismo de cantera y en la que el deportista ferrolano puede cerrar el que está siendo su año de eclosión a nivel internacional. Vázquez es uno de los siete nombres que forman con la selección española en esta prueba a disputarse en Dakar, Senegal, y en la que el del club naronés buscará demostrar que su título europeo sub 18 fue el inicio de algo mayor.

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Precisamente en la prueba continental de Rieti, en Italia, el pasado mes de julio, Vázquez siguió rompiéndolo todo, empezando por su techo, después de su mejor marca personal en los 2.000 obstáculos en el Nacional, para hacerse con ese celebrado oro.

A por un buen puesto

Y si en la competición italiana tiró más de protagonismo casi desde el inicio, el del Atletismo Narón se muestra cauto en su nueva salida internacional al tartán. “A ver cómo va la carrera”, señala el local de camino a Dakar, “habrá que ser conservador y esperar a tener fuerzas al final”.

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Vázquez no se centra en un registro con el que cruzar la meta senegalesa, sino en cómo lo hará. “No busco una marca en concreto, sino un buen puesto”, subraya la joven estrella del club naronés, poniendo sobre la mesa la clara intención de regresar a casa con una nueva presea.

Si bien, los 5:45.12 con los que se hizo con el título nacional en Castellón le hacen ser el rival a batir en la carrera con otros doce nombres buscando lo mismo que Vázquez. Una cifra con la que aventaja en un segundo exacto al marroquí Youssef Abdoussi, con un registro firmado en un meeting en la ciudad marroquí de Tiflet en junio, y con más de cinco segundos de renta ya sobre un italiano Simon Scardi.

Vázquez no ha metido en su maleta unos nervios que confiesa no sentir. Ya no aparecieron en Rieti y tampoco se les espera ahora para una carrera que se disputa a las 13:46 horas del lunes 9. “No tengo presión, voy como a Rieti, con la intención de hacerlo bien”, apunta el joven deportista del Atletismo Narón.

Y en caso de hacerlo lo mejor que se dé –esto es, cruzando la meta como uno de los tres primeros–, el local confiesa que, al igual que en la cita italiana, la celebración no estará preparada. “Lo que me salga, pero seguro que me acuerdo de mis compañeros de entrenamiento”, añade.

Una prueba para la que, pase lo que pase, Vázquez ha trabajado para, precisamente, subirse a ese cajón, si bien también apunta que “el campeonato llega en un momento de la temporada en el que es difícil estar igual que en verano, pero estoy bien de forma”.

Aumentando sus trabajos con vallas y ría en las últimas semanas, además de debutar en el tartán, el local lo hará también en una increíble experiencia como son unos Juegos Olímpicos a los que acude con muchas cosas por aprender y disfrutar y “conocer gente de otros países y ver deportes diferentes”. Una lista a la que podría añadir una histórica presea local.