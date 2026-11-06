O Esteo afronta una exigente salida ante un Zamora que quiere eludir el descenso

O Esteo quiere seguir con su buena racha Jorge Meis

Con la confianza por las nubes afronta O Esteo su siguiente partido liguero, que lo enfrenta a un Caja Rural River Zamora que es un equipo muy complicado de batir en su casa (19.00 horas, pabellón Ángel Nieto).

Los de Iván López aspiran a seguir en los puestos altos de la tabla, pero para ello deberán superar una salida muy complicada en la que será crucial que estén muy concentrados defensivamente y ser muy certeros en ataque.

De hecho, el preparador pontés señaló que “sabemos que temos un rival moi complicado, pero temos que aproveitar a nosa boa dinámica para sumar os tres puntos. Para iso, temos que competir cada balón, axudarnos uns aos outros e ser capaces de aproveitar as ocasións que teñamos. Se o facemos, estaremos un paso máis cerca de conseguir o triunfo ante un Zamora que ten xogadores de moita calidade”, apuntó.