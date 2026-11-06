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Fútbol Sala

O Esteo afronta una exigente salida ante un Zamora que quiere eludir el descenso

El cuadro pontés busca sumar los tres puntos para seguir en la parte alta de la tabla

Redacción Ferrol
06/11/2026 18:02
O Esteo quiere seguir con su buena racha
O Esteo quiere seguir con su buena racha
Jorge Meis
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Con la confianza por las nubes afronta O Esteo su siguiente partido liguero, que lo enfrenta a un Caja Rural River Zamora que es un equipo muy complicado de batir en su casa (19.00 horas, pabellón Ángel Nieto). 

Los de Iván López aspiran a seguir en los puestos altos de la tabla, pero para ello deberán superar una salida muy complicada en la que será crucial que estén muy concentrados defensivamente y ser muy certeros en ataque. 

De hecho, el preparador pontés señaló que “sabemos que temos un rival moi complicado, pero temos que aproveitar a nosa boa dinámica para sumar os tres puntos. Para iso, temos que competir cada balón, axudarnos uns aos outros e ser capaces de aproveitar as ocasións que teñamos. Se o facemos, estaremos un paso máis cerca de conseguir o triunfo ante un Zamora que ten xogadores de moita calidade”, apuntó. 

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