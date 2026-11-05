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+Deportes

Rubén Iglesias gana una de sus citas en Benidorm

El kickboxer del Narón O Freixo y su técnico formaron con la selección española 

Redacción Ferrol
05/11/2026 21:13
Iglesias y Villar, en la cita alicantina
Iglesias y Villar, en la cita alicantina
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En una nueva cita vistiendo la indumentaria de la selección española de kickboxing, el cabanés Rubén Iglesias no pudo en esta ocasión levantar el trofeo en el triangular dirimido en Benidorm y en el que el conjunto del competidor del Narón O Freixo formó en -63 kilos en tatami.

 Iglesias se impuso a su rival del combinado portugués, si bien cedió en su pelea ante el valenciano. Un equipo, este último, que fue el ganador de esta modalidad, con España haciendo lo propio en ring. Su técnico, Rubén Villar, acudió como seleccionador. 

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