Rubén Iglesias gana una de sus citas en Benidorm

Iglesias y Villar, en la cita alicantina Cedida

En una nueva cita vistiendo la indumentaria de la selección española de kickboxing, el cabanés Rubén Iglesias no pudo en esta ocasión levantar el trofeo en el triangular dirimido en Benidorm y en el que el conjunto del competidor del Narón O Freixo formó en -63 kilos en tatami.

Iglesias se impuso a su rival del combinado portugués, si bien cedió en su pelea ante el valenciano. Un equipo, este último, que fue el ganador de esta modalidad, con España haciendo lo propio en ring. Su técnico, Rubén Villar, acudió como seleccionador.