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+Deportes

Jaime Alcalá y los hermanos Tarazona forman en el primer Campeonato de España de pickleball

La selección gallega finalizó quinta en la cita de Barcelona

Redacción Ferrol
05/11/2026 21:17
Los integrantes del Picklepoint Ferrol, con el resto del conjunto autonómico
Los integrantes del Picklepoint Ferrol, con el resto del conjunto autonómico
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Tres nombres del Picklepoint Ferrol inscribieron su nombre en la historia gallega y nacional de la disciplina como integrantes de una selección gallega que disputó la primera edición del Campeonato de España por combinados. 

Juan Pablo y Diego Tarazona Ochoa y Jaime Alcalá Ramos formaron en el conjunto “irmandiño” junto con Irene Lin Taboada, Tamara Pereiro, Manuel Expósito –Pontevedra– e Iria Sampredro y Rafaela Sestelo –Círculo Mercantil de Vigo– en una competición que tuvo lugar en Barcelona con la presencia de cinco equipos.

El grupo autonómico terminó en la quinta plaza de una cita un tanto accidentada, ya que en su primera jornada Taboada sufrió una lesión de rodilla en el calentamiento lo que le impidió continuar. El grupo gallego cedía así un WO en cada choque ante Cataluña, Andalucía, Madrid y Valencia.

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