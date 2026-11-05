As Pontes, punto de salida de un nuevo Campeonato Gallego

La villa es sede de novedosas citas, como el Rallyshow Deputación da Coruña Emilio Cortizas

As Pontes se convierte en el punto de partida de una nueva etapa en el automovilismo gallego. Será en la villa, a cargo de la escudería Automóvil Club As Pontes –ACAP– y Federación Autonómica, con el apoyo de la Consellería de Economía e Industria y de Mobify, el lugar elegido para la primera de las citas del novedoso Campeonato Galego de enerxías alternativas.

Un calendario que dará comienzo en la localidad este sábado 7 y que, además, es el primero a nivel autonómico que se disputa. Lo hace, sin duda, ayudado por la presencia del Eco Rally de A Coruña en el programa nacional, y en este nacimiento han querido estar presentes un total de once vehículos, siete de ellos de la escudería anfitriona y otros de Somozas, Mix Rally Sport, Arenteiro Clásicos, Clásicos Cambre y Centollo.

Todos ellos son coches eléctricos o híbridos que toman parte en una prueba de carretera en la que se premia la eficiencia y la regularidad, de cara a cumplir unos horarios y medias con el menor consumo posible.

La salida está prevista para las 15.00 horas en las inmediaciones del Concello, con la entrega de trofeos programada para las 22.15 horas en las instalaciones del Campo de Tiro Pena da Revolta. Todo ello tras un recorrido total de 113 kilómetros, con 90 divididos en seis tramos en carretera asfaltada y abierta al tráfico rodado.