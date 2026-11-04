Un Gallego absoluto plagado de metales

Los medallistas de la AD Judo Ferrolterra en el Campeonato Gallego Absoluto Cedida

El pasado fin de semana tuvo lugar un emocionante Campeonato Gallego absoluto de judo en el que tanto la AD Judo Ferrolterra como el Bitácora Ferrol fueron dos de los clubes más destacados gracias a sus seis medallas.

Pero no sólo fue especial por esos resultados, sino por los regresos de Sofía Alonso y Tomás Mucientes (Bitácora). La de la AD Ferroltera volvió a la acción tras más de quince años alejada y lo hizo de gran manera, pues se adjudicó un bronce tras ganar dos de sus cuatro duros combates. La ferrolana, que compitió en -63 kilos, superó a Irene Vázquez y Laura Naveira, antes de caer frente a Aroa Blanco y Uxía Vázquez.

En esta misma división femenina, pero en la categoría de peso de -70 kilos, también participó Daniela Sevillano, que logró la plata tras superar Lucía Riveiro, Libertad Morales y Aroa Seoane. Sólo la costarricense Diana Brenes, que aprovechó un despiste de la del Bitácora, para privarla del triunfo. La participación femenina se cerró con la victoria de Alba de Bernardo, en +78 kilos.

Los medallista del Bitácora Cedida

Si antes se hablaba del retorno de Alonso, también hay que destacar el de Tomás Mucientes, en -73 kilos, que volvió tras varios años de ausencia. Además, lo hizo por la puerta grande al conseguir la primera posición tras tumbar a Samuel Miñambres, Francisco García, Breixo Sousa y a Samuel Tato realizando varios ippon espectaculares.

A este éxito también al que sumarle el de su compañero Miguel Trillo, que en -90 kilos, que ganó todos sus combates por ippon, incluido el de la final contra el coruñés José Iglesias. La última medalla local fue el bronce de Mario Tenreiro.

La representación de la AD Ferrolterra la completaron Bruno Carrodeguas, Carlos Javier Ares, Pablo López y David Herrera, que también realizaron una gran competición. En ella, estuvieron como entrenadores June Moreno y Alberto López, además de tener a Alberto Castro en el comité organizador. Sin duda, un certamen en el que los medallistas se clasificaron para la Fase Sector Oeste del Campeonato de España que se disputará el 15 de noviembre en A Coruña.