Nueva jornada prolífica para los arqueros comarcales

La delegación del Arco Narón en A Rúa Cedida

La segunda jornada de la Liga Galega de sala volvió a ser igual de prolífica que la primera. En esta ocasión, con A Rúa como sede, tanto los deportistas del Arco Narón como los del Arco Ferrol dejaron su impronta y volvieron con unos resultados muy positivos, especialmente en la modalidad de recurvo.

Así, la cosa empezó muy bien con la tercera posición cosechada por Willy Rodríguez en la categoría sénior. Ahí también compitieron Daniel Rodríguez (Ferrol), Ismael Lage y Bruno Oca (Narón), que asimismo realizaron un gran papel. En la división femenina, María Cristina Barreiro se alzó con el segundo puesto después de sumar 418 puntos. Esa misma posición la repitió María Ángeles Casanova en +50, donde también estuvo María del Mar Vidal, que acabó quinta.

Pero, sin duda, la mejor categoría, fue la sub 18, pues las naronesas Lúa Teijeiro, Iria Zaragoza y Lía Lage ocuparon el podio autonómico, con su compañera Lorena Quintela completando una gran competición. También destacaron en sub 15 Paula Pérez y Alba Oca, que acabaron primera y tercera, respectivamente. En compuesto hay que destacar la séptima plaza de José Manuel Galdo, mientras que en longbow sobresalió Timofei Soloviov, al finalizar en la tercera posición.