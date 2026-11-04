Marta González y Eliseo Penabad colman de medallas al kárate local
Los locales consiguieron tres medallas en la Liga Nacional de veteranos
El kárate local continúa con su buen estado de forma. En esta ocasión es gracias a los deportistas más mayores, pues en la segunda fase de la Liga Nacional de veteranos, los representantes del Grupo Bazán, Marta González Rodríguez y Eliseo Penabad Fernández, volvieron cargados de medallas para Ferrolterra.
Esta jornada de la competición estatal no pudo salir mejor para la delegación local, pues a pesar de sólo acudir ellos dos, los resultados no pudieron ser mejores. Y es que cosecharon un oro, una plata y un bronce. Casi mejor, imposible. La medalla de color dorado fue para un Penabad que la logró en la modalidad de kumite en máster 3 de menos de 75 kilos.
Ahí, el deportista del Grupo Bazán se impuso a José Montserrat Expósito y a Manuel Paz para coronarse como campeón. Marta González, por su parte, conquistó la plata también en kumite, en su caso en máster 2 open tras superar a Pilar Díaz y Cristina Moreno antes de caer en la final contra Josune Rodríguez, y el bronce en kata, donde se midió a María Eva Caballero y a Esther García, contra la que perdió.