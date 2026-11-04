Marta González y Eliseo Penabad colman de medallas al kárate local

Marta González y Eliseo Penabad posan con sus medallas Cedida

El kárate local continúa con su buen estado de forma. En esta ocasión es gracias a los deportistas más mayores, pues en la segunda fase de la Liga Nacional de veteranos, los representantes del Grupo Bazán, Marta González Rodríguez y Eliseo Penabad Fernández, volvieron cargados de medallas para Ferrolterra.

Esta jornada de la competición estatal no pudo salir mejor para la delegación local, pues a pesar de sólo acudir ellos dos, los resultados no pudieron ser mejores. Y es que cosecharon un oro, una plata y un bronce. Casi mejor, imposible. La medalla de color dorado fue para un Penabad que la logró en la modalidad de kumite en máster 3 de menos de 75 kilos.

Ahí, el deportista del Grupo Bazán se impuso a José Montserrat Expósito y a Manuel Paz para coronarse como campeón. Marta González, por su parte, conquistó la plata también en kumite, en su caso en máster 2 open tras superar a Pilar Díaz y Cristina Moreno antes de caer en la final contra Josune Rodríguez, y el bronce en kata, donde se midió a María Eva Caballero y a Esther García, contra la que perdió.