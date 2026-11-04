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Kárate

Marta González y Eliseo Penabad colman de medallas al kárate local

Los locales consiguieron tres medallas en la Liga Nacional de veteranos

Redacción Ferrol
04/11/2026 19:07
Marta González y Eliseo Penabad posan con sus medallas
Marta González y Eliseo Penabad posan con sus medallas
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El kárate local continúa con su buen estado de forma. En esta ocasión es gracias a los deportistas más mayores, pues en la segunda fase de la Liga Nacional de veteranos, los representantes del Grupo Bazán, Marta González Rodríguez y Eliseo Penabad Fernández, volvieron cargados de medallas para Ferrolterra. 

Esta jornada de la competición estatal no pudo salir mejor para la delegación local, pues a pesar de sólo acudir ellos dos, los resultados no pudieron ser mejores. Y es que cosecharon un oro, una plata y un bronce. Casi mejor, imposible. La medalla de color dorado fue para un Penabad que la logró en la modalidad de kumite en máster 3 de menos de 75 kilos. 

Ahí, el deportista del Grupo Bazán se impuso a José Montserrat Expósito y a Manuel Paz para coronarse como campeón. Marta González, por su parte, conquistó la plata también en kumite, en su caso en máster 2 open tras superar a Pilar Díaz y Cristina Moreno antes de caer en la final contra Josune Rodríguez, y el bronce en kata, donde se midió a María Eva Caballero y a Esther García, contra la que perdió. 

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