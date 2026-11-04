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+Deportes

Los atletas Anxo Bello e Irma Veiguela vuelan en Lugo

En sub 10, la cantera de la comarca copó el cajón del Optimik Cross Ponte Romana

Redacción Ferrol
04/11/2026 21:45
Diego Fraga, Adrián Alarcón y Antón Vázquez, en el cajón sub 10
Diego Fraga, Adrián Alarcón y Antón Vázquez, en el cajón sub 10
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Nombres del Atletismo Narón, Ferrol Atletismo, Equilibrio Ferrol, Triatlón Ferrol u Olympo de As Pontes inscribieron su nombre al lado de olímpicos y medallistas continentales como el viveirense Adrián Ben o la francesa Alice Finot. Todos ellos compartieron emplazamiento en entorno del Pazo de Feiras e Congresos de Lugo, con motivo del Optimik Cross Ponte Romana. 

La cedeiresa Irene García, del Ferrol Atletismo, en el cajón lucense
La cedeiresa Irene García, del Ferrol Atletismo, en el cajón lucense
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Una prueba con un gran protagonismo local, destacando los triunfos de Irma Veiguela –Ourense– y Anxo Bello –Narón– en los cuadros sub 18 y sub 20 de la prueba absoluta. El brillo fue especial en las citas de base. Así, en sub 16, Enrique García y Guillermo Ortigueira –Narón– fueron oro y bronce, con la cedeiresa Irene García –Ferrol A.– en el lugar de plata.

En sub 14, Adrián Leonardo –Equilibrio Ferrol.– y Lucía Alvite –T. Ferrol– se subieron al segundo y tercer escalón del podio, unos éxitos que suguieron en sub 12 con el pontés Dylan Alarcón, bronce y especialmente en sub 10 con triplete de Diego Fraga –Equilibrio–, Adrián Alarcón y Antón Vázquez –Olympo–. Una gran actuación de cantera que tuvo su réplica en veteranas con el bronce de Rebeca Soto –Sada–

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