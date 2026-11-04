Fernando Rico y Miguel Peña estrenan Somozas con un bronce

Podio de la cita, con el tándem naronés a la derecha Escudería Somozas

Con más de 70 vehículos en liza, As Somozas entró por la puerta grande en el calendario del Campeonato Gallego de rallysprint, en la que fue la penúltima carrera de esta modalidad automovilística. Una competición en la que Fernando Rico y Miguel Peña –Siroco Narón– firmaron la tercera posición con su BMW M3, a poco menos de 50 segundos de los ganadores Antonio López y Santiago Gil –Pontevedra–.

Un “top 10” en el que también terminó esta primera edición somocense el tándem anfitrión Vicente Cabarcos-Tamara Ramos, en el octavo lugar y logrando el triunfo en el Trofeo Galrecambios. Richard Franco y Alberto Muíños –ACAP– y Aitor Fornos y Juan Manuel Vilares –As Pontes Motorsport– finalizaron en la décima y undécima posición, respectivamente, con esta última pareja, además, siendo tercera en el Desafío Kumho.