El Natación Ferrol se sobrepone al exilio de Caranza siendo tercero

Varias de las nadadoras del Náutico de Narón Cedida

Natación Ferrol, Náutico de Narón y Marina se colocaron el pasado fin de semana sus gorros de competición para hacer frente a una de las competiciones autonómicas más importantes en el calendario, la Liga Galega de clubs.

Las delegaciones locales se desplazaron hasta las piscinas de Ourense, Santiago y Redondela para comprobar su estado de forma en la primera de las tres citas previas de esta prueba. En la lámina de agua Rosario Dueñas entró en liza un Natación Ferrol que, de nuevo, llega condicionado por unas obras en la piscina de Caranza que no les está permitiendo el trabajo normal y necesario para desarrollar su actividad deportiva y competitiva.

Equipo del Marina Ferrol Cedida

Forzados al exilio en las piscinas de Fene, Narón y alguna calle en A Malata, el grupo de la ciudad naval peleará en estas condiciones hasta su regreso a casa, en una lucha en la que quiere seguir representando a la ciudad naval en la máxima categoría. Y de momento va por buen camino, con gran esfuerzo por parte de sus deportistas, con la tercera posición lograda en una cita ourensana que, además, tuvieron que disputar en horario matutino –con el consiguiente madrugón– en lugar del habitual vespertino.

Una jornada de debut en la que destacaron las primeras posiciones de Lucía Villarnovo –1.500– y el internacional Sergi Navarro –50 espalda–, así como del relevo masculino de 4x100 estilos con el propio Navarro, Daniel Seijo, Sergio Losada y Tadeo Tabeira. Este último nadador, además fue tercero en los 200 libre, un lugar que también ocupó una Aroa Jiménez que sumó a este bronce en 200 braza la plata en 400 estilos. Una buena dosis de confianza en forma de puestos de privilegio que completaron los terceros lugares de los relevos de 4x50 libre.

Otras batallas

En la piscina compostelana entró en liza un Náutico de Narón que firmó su ascenso a Primera el pasado mes de mayo.

La delegación naronesa terminó con un gran número de mejores marcas para club y representantes, si bien la entidad de A Gándara peleará por avanzar más arriba de la sexta plaza que ocupó en las próximas citas. Unos mejores registros que lograron el equipo de 4x50 libre femenino y Tatiana Caneiro en 1.500. Además, el club local sumó el oro de Paula Albes –400 estilos–, la plata de Daniel Meizoso –200 libre– y el bronce Martina Xia Rico –50 espalda–.

Por su parte, tras su descenso a Tercera, el Marina comenzó de la mejor manera posible su regreso a Segunda, con su primera plaza en Redondela. Un lugar cimentado, entre otros resultados, en el doblete dorado de Javier Pontón –50 espalda y mariposa–, así como en las primeras plazas del internacional Nico Astigarrabía –200 braza–, Martina Carrasco –50 espalda– y una jovencísima Martina García –400 estilos–.

También nacida en 2013 es una Blanca Arroyo que consiguió otro doblete, en su caso de plata –1.500– y de bronce –200 braza–. Unos resultados muy esperanzadores a los que se unen los dos oros, la plata y el bronce en relevos.