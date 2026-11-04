El Balonmán Narón se reencuentra con la victoria ante el Lucense

Imagen de archivo de un partido del Balonmán Narón Jorge Meis

La sexta jornada de la Segunda Autonómica no pudo dejar mejores sensaciones en la comarca, pues tanto el Ojo de Nómada Balonmano Narón como el Armecons Balonmán Pontedeume vencieron sus compromisos frente al Millaven CP Lucense (31-21) y Alcampo Seis do Nadal-Coia (34-28), respectivamente.

Además, para el Narón este triunfo supone su regreso a las victorias, algo que les dará mucha moral. En cuanto al partido, el cuadro amarillo llevó la iniciativa durante la mayor parte del choque, estando muy concentrado en defensa y en ataque castigando cada error. Eso, unido a los cambios en la primera línea y a un aumento de la intensidad, les permitió conseguir una gran ventaja en la primera mitad. Durante la segunda parte, el cuadro local supo mantener su ventaja adquirida gracias al trabajo colectivo. Ahora, le toca seguir trabajando para remontar el vuelo en la clasificación.

Sus vecinos de Pontedeume no se bajaron de la buena ola de resultados y sumaron su tercera victoria seguida, lo que les aúpa a la cuarta plaza, tras realizar un partido muy serio contra un rival directo en la tabla.