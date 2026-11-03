El Panadería Santy sin gluten vuelve a ganar en Primera

Imagen del duelo entre el Ares y el Celta Ingenieros Narón Cedida

El Panadería Santy sin gluten ejerció el pasado fin de semana de punta de lanza de la delegación comarcal de tenis de mesa, toda vez que sus compañeras del Cidade de Narón no contaron con partido –que sí con actividad, al desplazarse a Portugal–.

El conjunto de Primera División disputó su cuarto encuentro del grupo uno y lo hizo protagonizando un nuevo derbi ante el Vilagarcía. Con las instalaciones de Santa Icía como sede, los puntos de Brais Rodríguez y Enzo López (2) en los últimos duelos decantaron la balanza a favor de los locales, con triunfo también de Adrián Vidal (4-2) para colocarse empatados a puntos con el Collado Mediando en la tercera posición.

También entraron en liza sus compañeros del Tijeritas La Pelu de Sixto de Segunda Nacional, en su caso sin igual fortuna, cayendo en tierras lucenses por un marcador de 1-5, con punto para Martín García por un ajustado 3-2, finalizando así esta quinta jornada con su segundo traspié.

Autonómicas

En las citas autonómicas, en Tercera Estatal. la cara llegó en el partido del Asesoría Firacris, ganando al Vilalba (1-5) y empatando así con sus compañeros del Armacon Narón que, por contra, cedieron frente al Milagrosa por igual marcador. Tampoco pudo puntuar el San Xoán en Lugo, en su caso ante el Dez Portas y sigue a la espera de estrenar su casillero de triunfos.

En Primera Galega, el Nautalia Viajes firmó su segundo triunfo para provocar un cuádruple empate en cabeza, precisamente con su víctima, Dez Portas Goce Viajes, así como Vilalba y Coruña. En Segunda, el Ares se coloca líder invicto tras cuatro duelos, después de ganar al Celta Ingenieros y Club del Mar. El TDOT, por su parte, venció en el choque interclubes al SSG sin gluten (2-3), terminando esta segunda concentración en la tercera y novena posición, respectivamente.

Montero, Saura y Guerra, las más regulares en el Open D’Ouro de Gondomar Aprovechando su pausa en División de Honor y en Segunda Femenina, Candela Montero, Lucía Saura, Julia Guerra, Lía Vila y Bella Martín compitieron en Gondomar, Portugal, en el Open D’Ouro. Con Montero casi peleando por el podio individual, el buen hacer de las tres les valió para lograr la primera plaza por equipos. Mientras, en sub 15 y sub 17, sus compañeras hicieron frente a unos grupos muy exigentes, pasando al cuadro final en la cita de mayor edad.