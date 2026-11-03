Doble derrota para el Rugby Ferrol y el Fendetestas en la tercera jornada

Imagen de archivo de un partido del Rugby Ferrol Jorge Meis

La tercera jornada de liga no deparó mucha suerte ni para el Rugby Ferrol, ni para el Fendetestas, ya que ambos cayeron en sus respectivos duelos ante Mareantes R.C.- Barbanza Clínica Mares y Campus Universitario Ourense.

El fin de semana ya comenzó torcido con la derrota del cuadro ferrolano ante el Mareantes (36-33), después de un encuentro “en el que jugamos muy bien, respetamos el sistema y la estrategia que habíamos hablado antes de jugar”, indicó un Chester que añadió que “a pesar de empezar perdiendo, el equipo siguió insistiendo y nos metimos otra vez en la pelea, pero en la parte final del choque cometimos muchas indisciplinas y nos ensayan en la última jugada. Fue una lástima”, sentenció.

Tampoco le fueron mejor las cosas al Fendetestas, que en su caso perdió ante el Ourense (5-50), “un dos mellores equipos da liga. Aínda que o resultado foi abultado, estamos contentos porque completamos a convocatoria por segundo partido consecutivo. Respecto ao encontro, plantamos cara durante a maior parte, pero tivemos 20 minutos de desconexión que pagamos moi caros. Con todo, estamos felices polo crecemento do equipo", apuntó Xosé Montero.