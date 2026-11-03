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Rugby

Doble derrota para el Rugby Ferrol y el Fendetestas en la tercera jornada

Los dos representantes locales no pudieron vencer lejos de casa

Redacción Ferrol
03/11/2026 22:42
Imagen de archivo de un partido del Rugby Ferrol
Imagen de archivo de un partido del Rugby Ferrol
Jorge Meis
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La tercera jornada de liga no deparó mucha suerte ni para el Rugby Ferrol, ni para el Fendetestas, ya que ambos cayeron en sus respectivos duelos ante Mareantes R.C.- Barbanza Clínica Mares y Campus Universitario Ourense. 

El fin de semana ya comenzó torcido con la derrota del cuadro ferrolano ante el Mareantes (36-33), después de un encuentro “en el que jugamos muy bien, respetamos el sistema y la estrategia que habíamos hablado antes de jugar”, indicó un Chester que añadió que “a pesar de empezar perdiendo, el equipo siguió insistiendo y nos metimos otra vez en la pelea, pero en la parte final del choque cometimos muchas indisciplinas y nos ensayan en la última jugada. Fue una lástima”, sentenció.

Tampoco le fueron mejor las cosas al Fendetestas, que en su caso perdió ante el Ourense (5-50), “un dos mellores equipos da liga. Aínda que o resultado foi abultado, estamos contentos porque completamos a convocatoria por segundo partido consecutivo. Respecto ao encontro, plantamos cara durante a maior parte, pero tivemos 20 minutos de desconexión que pagamos moi caros. Con todo, estamos felices polo crecemento do equipo", apuntó Xosé Montero. 

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