Amado y López se cuelan entre los mejores

López, a la izquierda, y Amado, con su técnico Garrido Cedida

Entre más de 2.000 nombres de todo el globo y casi 2.500 kilómetros de trayecto, los competidores del Factory Gym Ferrol Iván Amado y José Miguel López hicieron buenos estos números regresando a casa con dos bronces y un cuarto puesto que sabe a podio tras el Campeonato del Mundo de fitness y culturismo de la IFBB.

Una cita celebrada en la localidad catalana de Santa Susanna y a la que este trabajador de Navantia y policía acudían a medir fuerzas con auténticos colosos llegados de países como Omán o Arabia “con mucho apoyo económico, atletas que con casi profesionales y que viven de esto”, señalaba su preparador Julio Garrido. Sin complejos, y confiando en sus opciones, Amado volvió con sendos bronces máster y sénior en culturismo.

“Es algo muy excepcional, porque normalmente alguien que gane en máster, a partir de 40 años, no suele hacerlo en sénior, que es entre 22 y 70 años”, añadía el técnico, valorando las preseas de su pupilo. Asimismo, el cuarto lugar firmado por López sabe a mucho más. En la cita de Classic Body Building, el más veterano de los representantes locales rozó el cajón. “Estamos supercontentos. Salía en máster, en categoría Open, que salen todos los pesos juntos y ser cuarto ahí con chicos que le sacaban 17 kilos es una barbaridad”, añadía Garrido. Amado y López pasaron sus respectivas rondas hasta plantarse entre los seis mejores de sus citas y entre los mejores del mundo volvieron a destacar.

“Fue muy importante poder colarnos un poquito ahí”, señalaba el preparador, “es como pelear en una guerra con pistolas de madera”, añadía en referencia a los diferentes medios con los que llegaban sus nombres respecto a otros competidores. Un año que todavía no ha acabado para ellos, ya que el próximo 4 de diciembre acudirán a Portugal para cerrar un ejercicio en el que pelearán por el podio en Mister Universo.