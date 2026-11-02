El Basket Ferrol suma su segunda victoria en casa

Suso Varela, en un imagen de archivo de la temporada pasada Daniel Alexandre

El Basket Ferrol continúa con su progresión. El cuadro entrenado por Suso Varela sumó su segunda victoria de la temporada después de imponerse, en un encuentro muy disputado, al Gamacisa Galogrin (78-74). Este triunfo, además de ser un impulso de energía para sus pupilos, fue el único que lograron los equipos ferrolanos en esta jornada, pues tanto el BBCA masculino como el femenino y el Baxi Ferrol Brico Depot, cayeron en sus respectivos compromisos.

Ya había avisado Suso Varela de la importancia de este partido a sus pupilos y estos no fallaron, aunque no todo fue de color de rosa, ya que “empezamos algo flojos en el primer cuarto y nos pusimos trece puntos abajo. Poco a poco, subimos la intensidad defensiva y remontamos esa diferencia”, explicó el entrenador naronés y añadió que “pudimos darle la vuelta gracias a la defensa y a que seguimos con esos buenos porcentajes en el triple. De hecho, ellos son un equipo parecido al nuestro, nos crearon muchos problemas de esa manera, pero cuando quedaba menos de un minuto, marcamos dos y nos fuimos siete puntos arriba. Ahí, conseguimos aguantar la diferencia y llevarnos un partido muy igualado”. Sin duda, ese triunfo supone un chute de confianza y alegría tremendo antes de recibir al Obradoiro, uno de los equipos más fuertes, y visitar al Costa Ártabra.

Precisamente, sus vecinos no pudieron festejar una victoria, pues cayeron en casa frente al Celtas Foz (88-95). Desde el principio se le torcieron las cosas a los de Isma Fernández, pues se toparon con un cuadro de A Mariña muy decidido y que castigó mucho los errores ártabros. Aun así, estos lograron mantener la ventaja al acabar el primer cuarto.

Sin embargo, fue un espejismo, porque en el segundo “no estuvimos al nivel defensivo que tenemos que estar y encajamos 32 puntos, algo que es demasiado y no puede ser. Parte de la responsabilidad es mía por la gestión del banquillo y de algunos quintetos, pero tenemos calidad suficiente para dar un paso adelante en defensa”, indicó Izzy.

Tras el descanso, el BBCA dio un paso al frente y siguió produciendo mucho defensivamente, pero su rival también estaba muy bien y aumentó un poco la renta. Los de Fernández buscaron la remontada en el último cuarto y aunque estuvieron cerca, no lo consiguieron tras un mal encuentro defensivo y en el que no estuvieron por lesión dos pilares como son Álex Rivas y Dani Fuertes.

Tampoco le fueron mejor las cosas a sus compañeras del sénior, ya que cayeron en su visita al invicto Universidad de Oviedo (66-64). A pesar de la condición de su rival y de ser uno de los favoritos a estar en la parte alta, las de Samuel Penin dieron la cara en todo momento, incomodando mucho a su rival. De hecho, es ímpetu y ganas de las ártabras propició que el encuentro “hasta la última jugada, en la que tuvimos la posesión para ganar, pero no acertamos con el tiro”, se lamentó Penin, que destacó “el esfuerzo defensivo, la actitud y el ritmo competitivo de todo el equipo”. Por último, el Baxi Ferrol cayó en su visita al HiperFerro Cortegada (67-61) tras un partido muy igualado y que no se decidió hasta el final.