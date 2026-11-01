Sara Guerrero se baña en plata en la Copa de Europa de Ibiza

Guerrero, a la izquierda, con sus compañeras de podio Cedida

De dos en dos sumó ayer la delegación española las medallas en la última de las citas internacionales previstas en el calendario de la Federación Española de triatlón. Abrió el espectáculo la carrera femenina en Santa Eulária des Rius, en Eivissa, en la que la naronesa Sara Guerrero Manso encabezó el éxito estatal con su segunda posición. En esta prueba continental dirimida en formato sprint, la del Náutico de Narón fue una de las que ocupó un importante hueco tras el segmento de natación, manteniéndose en el grupo de cabeza también en un trazado en bicicleta en el que, junto con su compañera Cristina Jiménez-Oltra seguían el ritmo del cuadro principal.

El empuje de la naronesa se mantenía en el trazado de ciclismo, con un pelotón principal conformado por casi una veintena de nombres, sumando segundos de renta sobre sus inmediatas perseguidoras. Una ventaja que mantuvieron también tras las segunda de las transiciones, comenzando a correr asimismo en grupo y sabiéndose sabedoras de que entre ellas estaba el podio de la competición balear.

La checa Heidi Juranková, la propia Guerrero y Jiménez-Oltra fueron despegándose del resto de sus adversarias en el trazado de cinco kilómetros. Un recorrido en el que, en el tercero de sus mil metros, Juranková pisó el acelerador con un ataque que, a la postre, le daría el triunfo en tierras ibicencas. Por su parte, la naronesa firmó una celebrada segunda posición tras un carrerón en el que consiguió su plata a 32 segundos de la checa y con una renta de doce sobre su compañera de selección Jiménez-Oltra.

Se cumplieron así los pronósticos, ya que Guerrero iniciaba la competición con el dorsal uno y la checa con el dos. Un celebrado resultado de la de Narón que cierra así su competición en España con una merecida y trabajada plata, con las citas de Abu Dhabi, Nueva Zelanda y Arabia Saudí ya en su visor. Su compañera de club Iratxe Arenal firmó la octava posición con María Alzaga siendo duodécima.

Mejoría con sabor agridulce

Y tras este podio de la del Náutico de Narón, entró en liza el cedeirés Damián Suárez Couto. El todavía júnior local llegaba a la isla con la clara intención de resarcirse tras su caída en Ceuta y su cuadragésimo primer lugar en Tenerife. Y lo hizo, si bien con cierto sabor agridulce con su vigésimo segunda posición.

Suárez se colocaba cerca del “top 10” durante toda la competición ibicenca, un trabajo destacable teniendo en cuenta que el de la villa todavía sufría secuelas en su espalda de su tropiezo en la ciudad autónoma y sin poder llevar a cabo entrenamientos específicos de bicicleta por este motivo.

El cedeirés fue uno de los protagonistas de la fuga de cabeza, si bien este pelotón fue alcanzado finalmente por sus perseguidores, conformándose un grupo demasiado grande, rondando el medio centenar, que frenaron las aspiraciones del deportista del Delikia Cedeira.

Una competición en la que Suárez demostró su nivel en una cita de categoría absoluta en la que, además, se produjo otro de los dobletes españoles, con Xavi Cabanilles, de 18 años, y Genis Grau en la primera y segunda plaza.