O Esteo cumple su parte al ganar al Tierno Galván y otea el liderato
Los ponteses firman su cuarta victoria consecutiva en su camino hacia la primera plaza
Los jugadores de O Esteo finalizarán la séptima jornada del grupo 1 de Segunda División B mucho más cerca del liderato después de su cumplir su parte en la noche del viernes y deshacerse de un rival directísimo en la zona alta como es el Tierno Galván.
Lo hicieron los de Iván López por la mínima y en los últimos minutos, sin quitar esta circunstancia valor a los tres puntos con los que ahora acosan a Caja Rural Benavent. Con el respaldo de su afición y tras una buena semana de trabajo, la fortuna también acompañó a los de la villa, con una primera diana de Vaquero en propia meta para el 1-0 con el que terminó la primera parte.
En la segunda, con las defensas como protagonistas, los visitantes igualaron gracias a Armand en el 26, si bien la fiesta pontesa estalló con la diana de Adrián Rodríguez en la recta final para acariciar el liderato.
Ficha técnica
O Esteo: Regue, Matos, Mateo, Adrián Rodríguez, Rubén –equipo inicial–, Jandro, Beceiro, Alonso, Troncho, Adri, Sergio, Martín y Xeito.
Tierno Galván: Nacho, Vaquero, Javi Sanz, Iker, Andrés –equipo inicial–, David, Álvaro, Álex, Armand, Antonio y Dani Martín.
Goles: 1-0, min. 17: Vaquero, en propia puerta; 1-1, min. 26: Armand; 2-1, min. 36: Adrián Rodríguez.
Árbitros: Andrés Pinilla, Francisco Javier del Río López y Berta García Vázquez. Amonestaron con tarjeta amarilla a los locales Jandro, Reque, Beceiro, Matos y al técnico Iván López. Sin tarjetas para la formación visitante.