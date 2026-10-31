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+Deportes

O Esteo cumple su parte al ganar al Tierno Galván y otea el liderato

Los ponteses firman su cuarta victoria consecutiva en su camino hacia la primera plaza

Redacción Ferrol
31/10/2026 13:18
Fútbol sala. O Esteo Tierno Galván
Los ponteses, celebrando una de sus dianas en A Fraga
Jorge Meis
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Los jugadores de O Esteo finalizarán la séptima jornada del grupo 1 de Segunda División B mucho más cerca del liderato después de su cumplir su parte en la noche del viernes y deshacerse de un rival directísimo en la zona alta como es el Tierno Galván. 

Lo hicieron los de Iván López por la mínima y en los últimos minutos, sin quitar esta circunstancia valor a los tres puntos con los que ahora acosan a Caja Rural Benavent. Con el respaldo de su afición y tras una buena semana de trabajo, la fortuna también acompañó a los de la villa, con una primera diana de Vaquero en propia meta para el 1-0 con el que terminó la primera parte.

En la segunda, con las defensas como protagonistas, los visitantes igualaron gracias a Armand en el 26, si bien la fiesta pontesa estalló con la diana de Adrián Rodríguez en la recta final para acariciar el liderato. 

Ficha técnica

O Esteo: Regue, Matos, Mateo, Adrián Rodríguez, Rubén –equipo inicial–, Jandro, Beceiro, Alonso, Troncho, Adri, Sergio, Martín y Xeito.

 Tierno Galván: Nacho, Vaquero, Javi Sanz, Iker, Andrés –equipo inicial–, David, Álvaro, Álex, Armand, Antonio y Dani Martín.

 Goles: 1-0, min. 17: Vaquero, en propia puerta; 1-1, min. 26: Armand; 2-1, min. 36: Adrián Rodríguez. 

Árbitros: Andrés Pinilla, Francisco Javier del Río López y Berta García Vázquez. Amonestaron con tarjeta amarilla a los locales Jandro, Reque, Beceiro, Matos y al técnico Iván López. Sin tarjetas para la formación visitante.

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