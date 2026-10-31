O Esteo cumple su parte al ganar al Tierno Galván y otea el liderato

Los ponteses, celebrando una de sus dianas en A Fraga Jorge Meis

Los jugadores de O Esteo finalizarán la séptima jornada del grupo 1 de Segunda División B mucho más cerca del liderato después de su cumplir su parte en la noche del viernes y deshacerse de un rival directísimo en la zona alta como es el Tierno Galván.

Lo hicieron los de Iván López por la mínima y en los últimos minutos, sin quitar esta circunstancia valor a los tres puntos con los que ahora acosan a Caja Rural Benavent. Con el respaldo de su afición y tras una buena semana de trabajo, la fortuna también acompañó a los de la villa, con una primera diana de Vaquero en propia meta para el 1-0 con el que terminó la primera parte.

En la segunda, con las defensas como protagonistas, los visitantes igualaron gracias a Armand en el 26, si bien la fiesta pontesa estalló con la diana de Adrián Rodríguez en la recta final para acariciar el liderato.