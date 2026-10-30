Sara Guerrero y Damián Suárez encabezan la presencia local en la Copa de Europa de Ibiza

La de Narón, en la Gran Final de las Series Mundiales Cedida

La naronesa Sara Guerrero parte como una de las cabezas de cartel en una competición continental que cierra el calendario de eventos internacionales en España. Una Copa de Europa de Santa Eulària des Riu, en Ibiza, que se disputa el domingo y en la que la del Náutico de Narón portará un esperanzador dorsal número 1.

A esta carrera en formato sprint y que comenzará a las 15.00 horas en el caso del pelotón élite femenino llega Guerrero poco más de un mes después de su gran decimoséptima plaza en la Gran Final de las Series Mundiales de Pontevedra, su mejor registro en el programa internacional de esta campaña. Una cita en la que también estarán sus compañeras de club Iratxe Arenal y María Alzaga.

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En la competición masculina la representación local se centrará en el cedeirés Damián Suárez, toda vez que Lucas Riola todavía no está recuperado de su lesión de muñeca. El júnior local es uno de los más jóvenes de la expedición española y llega tras su cuadragésimo primera plaza en la cita europea de Tenerife.