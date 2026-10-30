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+Deportes

Plazo de candidaturas para la Gala do Deporte de Fene

Entidades y deportistas tienen de plazo hasta el miércoles 11 de noviembre

Redacción Ferrol
30/10/2026 21:15
Premiados del pasado año
Premiados del pasado año
Cultural Maniños
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COLIMA 620v2
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Fene se prepara para premiar a los mejores nombres de su deporte. La gala municipal se celebra este año el próximo 28 de noviembre en el pabellón de A Xunqueira de cara a “recoñecer publicamente o esforzo, dedicación, entrega y valores que a través do deporte transmiten as entidades e deportivas fenesas”, así como que sirvan de incentivo para la población. 

Entidades y deportistas –con padrón en Fene o fuera con mínimo tres años en un club local– pueden presentar sus candidaturas hasta las 23:59 del día 11 de noviembre a través del correo deportes.fene@gmail.com, solicitando confirmación de lectura. Del 17 al 20 se publicará el nombre de los premiados.

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