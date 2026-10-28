Iván Amado y José Miguel López, ahora a por el Mundial de culturismo

Amado -dcha.- y López, con su técnico Julio Garrido Cedida

Iván Amado y José Miguel López buscan este fin de semana seguir aumentando el dominio de Ferrol en la historia del culturismo. Los deportistas del Factory Gym de Ferrol se encuentran en la localidad catalana de Santa Susanna, en donde estos días ambos disputarán el Campeonato del Mundo de fitness y culturismo de la IFBB.

Un reto que no afrontarán solos ya que con ellos está su entrenador Julio Garrido. El jueves llevarán a cabo el correspondiente pesaje en una cita en la que los locales serán los únicos gallegos en liza formando parte de una delegación española elegida. “Ahora queda el asalto al Mundial”, relata el técnico desde tierras catalanas, “intentaremos, si podemos, hacer algo para Ferrol, que hemos ganado ya cosas y a ver si le podemos dar el Mundial”.

Con nombres de todo el mundo como nuevos adversarios, los tres afrontan esta aventura con la máxima ilusión y lo hacen después de demostrar su potencial en el pasado Nacional, dirimido en Platja d’Aro y tras el que ya se quedaron en tierras catalanas para el Mundial.

En esta prueba estatal, Amado, que supera los 40 años, se hizo con tres oros en culturismo 80 kilos, ganando tanto en su categoría como en sénior y en el “overall”, por delante de todos los otros campeones. A estos tres oros se le unió otro de López, de 50 años, en Classic Bodybuilding sénior siendo segundo en +40. Una gran carta de presentación para esta cita.