El triunfo del Armecons Pontedeume ante el Lavadores lo eleva dos posiciones en la tabla

El eumés César Filgueira, durante un duelo BM Pontedeume

Dos puestos le ha permitido subir al Armecons Pontedeume el triunfo logrado en su visita al Lavadores (27-34) en la quinta jornada de Segunda Autonómica, colocándose, precisamente, quinto a la espera de recibir este fin de semana al cuarto, el Seis do Nadal.

El equipo de Álex Piñeiro puso rápidamente distancia en el marcador y con ese ritmo alto que se transformaba en acertadas contras, mediado el primer tiempo la ventaja era ya de cinco dianas (5-10). Con el duelo encarrilado, entraron en pista algunos de los menos habituales, aumentando incluso la diferencia para llegar al descanso (12-19). Llegaron los típicos minutos de cierta desconexión o relajación eumesa que aprovecharon los vigueses para acercarse un poco. Un intento que rápidamente frenó el Pontedeume para sumar su tercera victoria.

Por su parte, el Ojo de Nómada Narón sufrió una durísima derrota ante, precisamente, los de Coia (25-24). A los de Basoa se les escapó el triunfo en los últimos tres minutos de un duelo muy igualado y con alternancias en el marcador. Llegaban los amarillos por delante en la recta final, con dos goles de renta en un marcador que el Seis do Nadal consiguió dar la vuelta. El Lucense, rival directo, será su próximo adversario.