El Arco Narón demuestra su poderío en casa brillando en su trofeo

Una de las líneas de tiro de la cita disputada en A Gándara Daniel Alexandre

Más de cien nombres con sus correspondientes “armas” secundaron la que fue la vigésimo primera edición del Trofeo Cidade de Narón de tiro con arco. Una cita disputada en el pabellón de A Gándara y en la que el Arco Narón ejerció de anfitrión y de gran protagonista local con siete puestos de podio. Un cajón en el que en esta tradicional prueba también estuvo el Sílex de As Pontes y el Arco Ferrol, poniendo el lazo al gran concurso de la comarca.

Desde grupos de cantera hasta veteranos en liza, cuatro fueron las victorias que se quedaron en casa en esta cita en la que tomaron parte dieciséis clubes de toda Galicia y el vecino Arco Astur. Fue en las pruebas de la mañana, reservadas a los nombres más jóvenes, en las que llegaron los mayores éxitos, con el triunfo de la cadete Lúa Teijeiro, la infantil Alba Oca y el alevín Saúl Gómez –Narón–.

La primera se impuso a Emma García, de A Rúa, mientras que sus compañeras hicieron lo propio ante Uxía Goyanes, del Cambre –categoría en la que Paula Pérez fue tercera– y a otro local, Mateo Rivera –Arco Ferrol–.

Un gran palmarés local que en esta primera etapa matutina completaron la plata y el bronce de Nuria Pérez y Carla Rodríguez –Narón–, ganando esta última la tercera plaza a su compañera Leire González. En horario vespertino fue el turno para el grupo absoluto y veterano, con la victoria del olímpico Dani Castro –Sílex– en su nueva andadura en compuesto. Un oro al que se unió el bronce de la naronesa Laura Matesanz en recurvo.