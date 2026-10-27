Oro para Alejandra Álvarez en otra exitosa Supercopa nacional 

Álvarez, con su trofeo como campeona Cedida

El calendario de Supercopas nacionales para la cantera de la AD Ferrolterra sigue avanzando y con él también el número de podios cosechados por los nombres de este club local.

Así, a la buena actuación local firmada hace unas jornadas en Vigo se une la protagonizada por la entidad en la Supercopa de España infantil y cadete dirimida en Avilés. De las tierras olívicas a las asturianas, el triunfo llegó en el cuadro de menor edad, con la deportista Alejandra Álvarez en +63 kilos. Una actuación inmaculada, con triunfo por “ippon” en todas sus peleas para ganar y, además, meterse en el “top 5” estatal.

Una posición entre los mejores del país que asimismo logró su compañero, el internacional Hugo López en, cabe recordar, su primer año cadete. El naronés fue tercero en la competición avilesina en -55 kilos continuando así con su paso firme en esta franja de edad superior.

Un cuadro en el que Xabi Mauriz suma y sigue. Tras el bronce cosechado en Vigo, ahora el de la AD Ferrolterra sube un peldaño para ser plata en +90 kilos también en la campaña de su debut. Un concurso local en el que destacaron también las séptimas posiciones de Xeila Herrera en cadete y Lucía García en infantil.