Ferrolterra cuenta con siete deportistas en la preselección gallega de minibasket

Jugadoras de mini del BBCA, durante un partido Cedida

El baloncesto en Ferrol y comarca continúa muy vivo. No sólo al máximo nivel con la presencia de jugadores como son Pablo Mera (Real Madrid) y Diego Niebla (Joventut) en la Liga sub 22 o en la ACB, y clubes como el Baxi Ferrol en la Liga Femenina Endesa, o en escalones un poco inferiores como el Costa Ártabra femenino en la Primera Nacional o el BBCA masculino, el Basket Ferrol y el Uni en la Primera División gallega, sino también en las categorías de base.

Y es que la Federación Galega de esta disciplina dio a conocer la convocatoria de la preselección autonómica de minibasket y en ella habrá hasta siete deportistas de Ferrolterra. En concreto, se desplazarán este 31 de octubre al pabellón Alonso Rodríguez de Noia Alicia Piñeiro, Leire Corral, Sofía García y Hugo Prieto, del BBCA; Yago Velón, Martín Doval y Brais Gracía, del Basket School; y Manuel Trastoy, del Club Baloncesto Narón.

Estos jóvenes reciben este premio por el gran trabajo que están realizando con sus clubes, donde además de entrenar aprenden valores muy importantes como el esfuerzo, el respeto y el compañerismo. Esta jornada está integrada en el programa “Mellorando Xuntos”, un proyecto que busca reforzar el seguimiento de los jugadores y las jugadoras más jóvenes de Galicia creando espacios de aprendizaje, trabajo en pista y tecnificación. Por ello, en esta convocatoria tendrán lugar dos sesiones de entrenamiento en las que los representantes de la comarca buscarán seguir desarrollándose tanto como deportistas como personas.

Todos ellos acudirán con mucha alegría, pues es una experiencia única en la que compartirán pista con otros 80 jugadores y jugadoras de su edad y podrán establecer nuevos lazos de amistad y aprender y mejorar en más aspectos del juego.

Tanto desde el Costa Ártabra, como el Basket School y el Club Baloncesto Narón se mostraron muy orgullosos de esta convocatoria de sus integrantes, ya que refuerza el trabajo diario que hacen estos jóvenes talentos, así como sus entrenadores en estas categorías de formación. Además, sirve para demostrar que el baloncesto en Ferrol y comarca está más vivo que nunca.