Álvaro Dopico, Adrián Barcia y Lucía Guerrero, podio en la Liga Estatal de kárate

Dopico, segundo por la derecha, con su presea FGK

En el camino hacia la gran final de la Liga Nacional de kárate, los nombres locales afrontaron una nueva parada, en esta ocasión con deportistas de categorías cadete y sénior ahora en el tatami. Elche fue el escenario elegido para la sexta jornada de la competición estatal, en la que la delegación comarcal tuvo un gran protagonismo, cerrando esta nueva y definitoria etapa con tres medallas.

Lucía Guerrero, a la derecha FGK

La representación local en el cajón estuvo tanto en la cita de base como en la absoluta, de la mano de las grandes actuaciones del canterano naronés Álvaro Dopico Montañés y los sénior Adrián Barcia Mosquera y Lucía Guerrero Mouriz. El medallista nacional y recientemente campeón autonómico en kumite -52 kilos, Dopico, consiguió la tercera posición en esta misma categoría de peso corporal en la competición disputada en tierras ilicitanas.

Tras ganar los tres combates de su “pool”, el de la Escuela Superior de Kárate de Narón cedió en semis, pasando a pelear por un tercer lugar que ganó a Darío González. En esta misma posición terminaron los sénior Barcia –Bunkai– y Guerrero –Renbukan–. El primero en -75 kilos y la segunda en -68, siguiendo casi el mismo camino que el joven naronés. Barcia ganó también tres peleas cediendo en semis y subiéndose al podio tras doblegar a Jorge García, con la ferrolana imponiéndose en las dos peleas de la previa y ganando el bronce.

Adrián Barcia, a la derecha FGK

Otros resultados destacados de la delegación local fueron la quinta posición de Bruno Díaz –Bunkai– y la novena de Alejandro Dopico –ESKN– en sénior +84 y cadete -70 kilos, respectivamente.