Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

Álvaro Dopico, Adrián Barcia y Lucía Guerrero, podio en la Liga Estatal de kárate

Los nombres de Escuela Superior de Narón, Bunkai y Renbukan consiguieron el bronce en la cita sénior y cadete de Elche

Redacción Ferrol
27/10/2026 22:07
galiciakarate_1792869543_4015203182781507784_41258000330
Dopico, segundo por la derecha, con su presea
FGK
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

En el camino hacia la gran final de la Liga Nacional de kárate, los nombres locales afrontaron una nueva parada, en esta ocasión con deportistas de categorías cadete y sénior ahora en el tatami. Elche fue el escenario elegido para la sexta jornada de la competición estatal, en la que la delegación comarcal tuvo un gran protagonismo, cerrando esta nueva y definitoria etapa con tres medallas.

karate alvaro dopico adrian barcia lucia guerrero
Lucía Guerrero, a la derecha
FGK

La representación local en el cajón estuvo tanto en la cita de base como en la absoluta, de la mano de las grandes actuaciones del canterano naronés Álvaro Dopico Montañés y los sénior Adrián Barcia Mosquera y Lucía Guerrero Mouriz. El medallista nacional y recientemente campeón autonómico en kumite -52 kilos, Dopico, consiguió la tercera posición en esta misma categoría de peso corporal en la competición disputada en tierras ilicitanas.

Tras ganar los tres combates de su “pool”, el de la Escuela Superior de Kárate de Narón cedió en semis, pasando a pelear por un tercer lugar que ganó a Darío González. En esta misma posición terminaron los sénior Barcia –Bunkai– y Guerrero –Renbukan–. El primero en -75 kilos y la segunda en -68, siguiendo casi el mismo camino que el joven naronés. Barcia ganó también tres peleas cediendo en semis y subiéndose al podio tras doblegar a Jorge García, con la ferrolana imponiéndose en las dos peleas de la previa y ganando el bronce.

galiciakarate_1792880387_4015294146430703867_41258000330
Adrián Barcia, a la derecha
FGK

Otros resultados destacados de la delegación local fueron la quinta posición de Bruno Díaz –Bunkai– y la novena de Alejandro Dopico –ESKN– en sénior +84 y cadete -70 kilos, respectivamente.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620