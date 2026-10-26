Plata casi dorada para el Atletismo Narón sub 12

atletismo gallego clubes sub 12 sub 10 Cedida

Hasta las pistas de O Barco de Valdeorras se desplazaron las delegaciones del Atletismo Narón y Ferrol Atletismo como clubes locales clasificados para participar en el Campeonato Autonómico sub 10 y sub 12 por entidades.

Una auténtica fiesta de la cantera de esta disciplina en la que los casi medio millar de nombres más jóvenes de los clubes gallegos demostraron su potencial y progresos. En la lista de los mejores inscribió su nombre el equipo masculino naronés sub 12 que consiguió una medalla de plata que casi casi sabe a oro. Y es que la joven delegación azul se quedó a sólo un punto del ganador, la Gimnástica de Pontevedra, en una igualadísima competición.

En las pistas ourensanas Iago Suárez Meitín y Gael Seijido Fernández fueron los encargados de coronarse como los mejores en las citas de dos kilómetros marcha y mil metros lisos, respectivamente, imponiéndose de manera clara a sus rivales. Las tres platas naronesas llegaron en los concursos, con Pedro Tuimil García, Xandre Dopico Martínez y Sergio Rama González firmando la segunda posición en altura –1,26 metros–, pelota –30,15– y peso –8,69–, respectivamente.

Parte de las deportistas del Ferrol Atletismo Cedida

Un medallero en el que asimismo estuvieron los bronces de Roi Agra Pita, en 500 metros, y el equipo de relevos 4x60, quedándose muy cerca de esta tercera plaza Xabi Fernández Martínez en salto de longitud, al ser cuarto. Una gran actuación que les permitió a los jóvenes naroneses ser segundos, compartiendo cajón con el citado Pontevedra y con el Sanysec Ourense, en el lugar de bronce.

En esta misma categoría entró en liza el equipo femenino del Ferrol Atletismo, ocupando una octava posición que bien podía haber sido la quinta, si bien la descalificación de su deportista en la cita de dos kilómetros marcha privó a la entidad de la ciudad naval de sumar esos valiosos puntos. A pesar de esta circunstancia, el grupo ajedrezado llevó a cabo un buen campeonato, en el que, entre otras, destacó la victoria de Sofía Garrido Gimeno en la carrera de los 500 metros, la cuarta de su relevo 4x60 –siendo segundas en su serie– y la quinta y sexta plaza de Clara Solla Tizón y Luna Seoane Rubiños en longitud y 1.000 metros, respectivamente.

El conjunto naronés Cedida

En la competición sub 10 fueron las naronesas las que ejercieron la representación comarcal, finalizando cuartas, eso sí, empatadas en la tabla con un Atletismo Pirigalla que se colgó el bronce en Valdeorras. Carla Arceo González y Estela Seijido Fernández se quedaron a centésimas del triunfo en las carreras de 50 y 500 metros, respectivamente, mientras que Andrea Sibisse López Jorge y Lucía Teijido Arto fueron terceras con su mejor marca personal en un kilómetro marcha y lanzamiento de pelota. Un lugar de bronce en el que también estuvieron Lía Martínez Sanz –longitud– y el equipo del relevo 4x50, sumando unos importantes puntos para la clasificación final. Una tabla que estuvo encabezada por el ADAS Cupa.