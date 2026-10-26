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+Deportes

Marcos López y Alberto López, del Beni Gym, estarán en el ISKA AMA World Championship

La competición se disputa la próxima semana en Aranjuez

Redacción Ferrol
26/10/2026 19:46
Marcos López y Alberto López estarán en Madrid
Marcos López y Alberto López estarán en Madrid
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La próxima semana los naroneses Marcos López Balado y Alberto López Torreiro tomarán parte en el ISKA AMA World Championships 2026 que durante tres días tendrá lugar en la localidad madrileña de Aranjuez. Los deportistas locales acuden tras su trabajo de preparación y una temporada muy completa entrenados por Jesús Fernández, Chuchy, representando al Beni Gym Sport. 

En esta cita de carácter amateur, López hará frente a tres modalidades en máster menos de 80 kilos, entrando en liza en kicklight, K1 y lightcontact. Por su parte, Alberto López competirá en el grupo de edad sénior, asimismo en -80 kilos, y lo hará en pointfight y lightcontact. Ambos seguirán así con su camino en la representación internacional naronesa después de la cita de carácter continental de la ISKA en Alemania, en la que Marcos se impuso en su pelea a Georgi Lilov en lightcontact y Alberto fue bronce al caer en semis ante Dmitro Vasin en light.

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