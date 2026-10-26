El Costa Ártabra acaba con la buena inercia del Maristas

El Costa Ártabra masculino celebra su victoria frente al Maristas Coruña Cedida

El Costa Ártabra continúa con su buena inercia en este comienzo de temporada tras superar a un Maristas Coruña, que se presentaba como un rival muy complicado debido a su condición de invicto. Con todo, el conjunto dirigido por Isma Fernández, a base de trabajo y esfuerzo, logró imponerse en su visita a A Coruña (74-80). A este triunfo se le sumó el que cosechó el Baxi Ferrol Brico Depot ante el CB Río Ulla Clínica Dental María Jesús García (72-57), mientras que Basket Ferrol y el BBCA femenino cayeron frente a Estudiantes Lugo Río de Galicia (99-82) e Instituto Rosalía (69-74), respectivamente.

La alegría del fin de semana comenzó con ese triunfo del Costa Ártabra masculino ante un “equipo que el año pasado hizo una gran temporada y este se ha reforzado muy bien, por lo que sabíamos que iba a ser complicado”, dijo Izzy. Aun así, sus pupilos, impulsados por los últimos triunfos, no rehuyeron el reto y salieron a por todas ante un rival que buscó sorprender con una defensa en zona que no asustó a los locales.

Gracias a su buen movimiento de balón y acierto exterior, el conjunto ártabro fue construyendo una sólida ventaja que conservó hasta mediados del segundo cuarto, cuando los herculinos apretaron el luminoso tras subir sus porcentajes (38-41). En la segunda mitad, el BBCA aguantó los intentos de remontada del Maristas para sumar “una victoria muy importante y que nos hará crecer mucho”, apuntó Fernández.

Luces y sombras

Ese triunfo no lo pudo conseguir un Basket Ferrol, que se enfrentó al Estudiantes, “uno de los mejores equipos de Galicia y claro candidato al ascenso”, apuntó Suso Varela. A pesar de esa diferencia de nivel que había, sus pupilos “dieron la cara en todo momento, especialmente cuando se marcharon a 17 puntos. Seguimos igual y logramos reducir la diferencia hasta los once, pero ellos tuvieron un grandísimo acierto exterior, metiendo dieciséis triples en treinta intentos que nos penalizó, como los problemas que tuvimos en el rebote”.

Con todo, el preparador naronés se mostró contento y ya está pensando en los “dos próximos encuentros, que son en casa y tenemos que intentar ganarlos para llegar a la última jornada, que es el derbi contra el Costa Ártabra y tener alguna opción de estar entre los cuatro primeros”.

Tampoco pudo conseguir la victoria el BBCA femenino, que pagó caro ese mal inicio contra un Rosalía al “que le permitimos creerse que podían ganar, porque salimos muy relajadas”. Así, el cuadro visitante lo aprovechó en los primeros compases para construir una ventaja que conservó a pesar de los intentos de las ártabras, que no pudieron contar con Sara Liñares y Patri Yáñez, dos pilares en la defensa. Sin ellas y sin esta intensidad demandada, el equipo entrenado por Samuel Penín dejó escapar un triunfo que refleja que “en esta liga no puedes relajarte ni un instante. Cada victoria es muy importante”.

Por último, esta jornada se cerró con el triunfo del Baxi Ferrol frente al Río Ulla tras un partido en el que las ferrolanas demostraron mucha seriedad y una gran versión defensiva.