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+Deportes

A Malata completa sus estrenos ligueros con los duelos de los equipos sub 16 y sub 18

Las dos formaciones comarcales vencieron sus encuentros de regreso tras una campaña en el exilio de Culleredo

Redacción Ferrol
26/10/2026 19:49
Un momento del duelo entre el grupo sub 18 contra Ourense
Un momento del duelo entre el grupo sub 18 contra Ourense
Daniel Alexandre
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Poco a poco, A Malata vuelve a ser la casa de todos. Si hace unas semanas eran las formaciones sénior y M14 del Rugby Ferrol –en el caso de esta última formando equipo con Santiago– las que finalmente regresaban al verde de la ciudad naval tras una campaña de exilio en Culleredo, el pasado fin de semana fue el turno para sub 16 y sub 18. 

Fue el equipo de menor edad el encargado de salir primero a A Malata, en esta ocasión convertido en el Unión do Norte, uniendo fuerzas con Fendetestas, Asterix y Muralla, al igual que en sub 18. Y en esta unión por hacer crecer la cantera de esta disciplina, tanto mayores como pequeños cosecharon sendas victorias. En ambos casos ante otro conjunto “mezclado” de Campus Ourense, Lalín y Santiago, imponiéndose 47-5 y 48-12. Una jornada de base que se completó con la disputa en As Pontes, también del Unión do Norte ALVAC, del duelo frente a Ourense-Lalín y con los puntos quedándose en casa.

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