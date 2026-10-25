Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

O Esteo tira de seriedad para llevarse la victoria ante el Lugo Sala

El cuadro pontés se mostró mucho más efectivo que su rival para sumar los tres puntos

Redacción Ferrol
25/10/2026 19:10
O Esteo-Begonte
Los jugadores de O Esteo, celebrando un gol
Xosé Ferreiro
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La seriedad demostrada por O Esteo le permitió acabar ganando el partido que lo enfrentó al Lugo Sala. La igualdad que se vio sobre la cancha durante la primera parte se rompió en el tramo final de este período con el gol de Matos, que ayudó a la escuadra de la villa minera irse en ventaja al descanso ante un rival que, por contra, acusó su falta de efectividad en el último tercio de la cancha. De ahí que O Esteo se pusiese en ventaja de cara a la segunda parte del enfrentamiento jugado en Lugo.

Las tornas siguieron más o menos igual en el segundo período, aunque nada más empezar la formación pontesa amplió su distancia en el marcador. En este tramo los dos contendientes llegaban con cierta facilidad a la portería contraria. Sin embargo, el equipo de la ciudad amurallada no fue capaz de materializar y su rival sí logró marcar una última diana.

Lugo sala  0-3  o esteo
Lugo Sala: Koke; Pablito, Brunito, Miguel, Pansi –equipo titular–, Mitxel, Sanfiz, Javi, Longo y Yerai.
O Esteo: Xeito; Adri, Matos, Jandro, Rubén –equipo titular–, Troncho, Alonso, Adrián Rodríguez, Beceiro, Mateo, Martín y Sergio
Goles: 0-1, min. 14: Matos; 0-2, min. 21: Beceiro; 0-3, min. 38: Adri.
Árbitros: Dacal Deza y Crespo Pardo , del comité gallego. Mostraron tarjetas amarillas a los visitantes Mateo, Sergio y Beceiro.
Cancha: Municipal de Lugo.
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620