O Esteo tira de seriedad para llevarse la victoria ante el Lugo Sala

Los jugadores de O Esteo, celebrando un gol Xosé Ferreiro

La seriedad demostrada por O Esteo le permitió acabar ganando el partido que lo enfrentó al Lugo Sala. La igualdad que se vio sobre la cancha durante la primera parte se rompió en el tramo final de este período con el gol de Matos, que ayudó a la escuadra de la villa minera irse en ventaja al descanso ante un rival que, por contra, acusó su falta de efectividad en el último tercio de la cancha. De ahí que O Esteo se pusiese en ventaja de cara a la segunda parte del enfrentamiento jugado en Lugo.

Las tornas siguieron más o menos igual en el segundo período, aunque nada más empezar la formación pontesa amplió su distancia en el marcador. En este tramo los dos contendientes llegaban con cierta facilidad a la portería contraria. Sin embargo, el equipo de la ciudad amurallada no fue capaz de materializar y su rival sí logró marcar una última diana.