Tras el chute en casa, O Esteo busca más en Lugo

Adri, durante un partido en A Fraga Xosé Ferreiro

De la quinta a la decimocuarta plaza que ocupan O Esteo y ADC Lugo Sala hay sólo cuatro puntos, por lo que el duelo que el sábado disputan los ponteses en el Pazo dos Deportes –17.30 horas– se presenta muy importante para poner tierra de por medio con la parte baja.

Los de Iván López llegan tras el chute anímico que supuso ganar en casa ante el Albense por 7-1 y lo hacen también sin confiarse en la posición de un rival que no comenzó muy bien la campaña pero que tiene potencial. O Esteo quiere seguir endureciendo su defensa y “buscar un resultado corto, porque se non vainos costar”, señala el técnico, que hace un llamamiento a su identidad y juego en equipo.