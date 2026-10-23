Más de cien nombres en el Trofeo Cidade de Narón

Imagen de una de las citas de escuelas organizadas por el club local Cedida

Ni el cambio de fecha ha frenado al casi centenar de personas que el sábado competirán en el XXI Trofeo Cidade de Narón en A Gándara. Una cita desde prebenjamín a veteranos y en la que el anfitrión, Arco Narón, contará con una nutrida representación, formando también en línea de tiro Ferrol y Sílex pontés. La prueba comenzará a las 9:20 horas para los más pequeños y a las 14:15 para mayores.