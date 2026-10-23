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+Deportes

Más de cien nombres en el Trofeo Cidade de Narón

La competición de tiro con arco se disputa el sábado en el pabellón de A Gándara

Redacción Ferrol
23/10/2026 17:34
Imagen de una de las citas de escuelas organizadas por el club local
Imagen de una de las citas de escuelas organizadas por el club local
Cedida
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Ni el cambio de fecha ha frenado al casi centenar de personas que el sábado competirán en el XXI Trofeo Cidade de Narón en A Gándara. Una cita desde prebenjamín a veteranos y en la que el anfitrión, Arco Narón, contará con una nutrida representación, formando también en línea de tiro Ferrol y Sílex pontés. La prueba comenzará a las 9:20 horas para los más pequeños y a las 14:15 para mayores.

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