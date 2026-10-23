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Diario de Ferrol

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+Deportes

El Casino, sede del X Torneo Concello de Ares

La prueba se disputará a siete rondas 

Redacción Ferrol
23/10/2026 17:40
La cita está organizada por el Círculo Ferrolán
La cita está organizada por el Círculo Ferrolán
D. Alexandre
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La décima edición del Torneo Concello de Ares de ajedrez se disputa mañana en las instalaciones del Casino. Una cita para la práctica y promoción de este deporte con categorías desde sub 10 hasta veteranos. Con un ritmo de juego de quince minutos, más cinco por jugada, las personas interesadas se pueden inscribir en el 655 796 421 o desde las 10.30 horas allí. Las no federadas tendrán que aportar copia de DNI.

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