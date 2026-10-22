La euforia, la paz y los entresijos de un histórico oro mundial de balonmano en silla

Bermúdez, López y Barroso, posan orgullosos con sus preseas doradas y la equipación estatal Daniel Alexandre

Hace poco más de un mes que Lorena Bermúdez Doce, José Manuel Barroso Seoane y Juan López Porta inscribieron sus nombres en la historia del balonmano nacional. Esta tríada de deportistas locales conquistó, por primera vez en la reciente historia española de esta disciplina en su modalidad en silla, un oro mundial.

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Poco más de 30 días después, y los homenajes por esta gesta siguen llegando –el más reciente el recibido por López por parte del Concello de Ferrol–. Una circunstancia lógica porque ¿cuánto hay que celebrar un hito como conquistar un Campeonato del Mundo?

No hay fecha, no hay límite para seguir poniendo donde se merece un oro internacional de estas características y los tres nombres locales del ICB Coruña-Inclubasket Coruña, así como el resto de la selección y de su equipo, lo saben. Los tres quieren que este título sirva para dar a conocer esta disciplina y, sobre todo, acordarse de un pasado muy reciente. “Lo hemos conseguido nosotros, pero también toda la gente que quedó fuera, toda la gente que inició este deporte aquí en España. Es increíble”, señalaba Bermúdez, en un homenaje que compartían sus compañeros.

“A día de hoy sigo sintiendo cosas nuevas, no tengo palabras” Juan López

“Hay que acordarse de toda esa gente que empezó y que por ellos estamos aquí”, añade el hombre bajo palos, el “león” López. Y es que para poner en perspectiva esa medalla que los tres traían colgada al cuello no hace falta echar mucho la vista atrás en el tiempo, al menos en España y sí explorar a vecinos como Francia o Portugal.

“Nosotros llevamos cinco años en España, es muy joven, pero en el mundo lleva muchos años más. Y conseguir el oro en este poco tiempo es historia del balonmano”, apunta una polifacética Bermúdez, que si bien ha tocado el cielo deportivo con el balonmano, también podría haberlo hecho con el baloncesto, boxeo, buceo, pádel o quizá en un futuro con el remo.

“Aquí la liga es de seis equipos y Francia tiene 46. En Egipto hay, en Brasil hay masculina y femenina. Y hay que recordar que vas a la mitad de los viajes en tu coche, que no hay dinero, que no hay apoyos”, señala el eumés Barroso. “Es un mérito que aún no somos conscientes de lo duro que es”, añade Bermúdez, poniendo sobre la mesa esta disciplina como alternativa a otras, abriendo puertas a todas las generaciones.

Freixeiro Connection

Como bien señala Barroso, detrás de lo que se ve en la pantalla o se publica, por ejemplo, en las páginas de este diario, hay, evidentemente, mucho más, hay otras historias que no caben en una pieza o reportaje y la suya, si bien tuvo (casi) el mejor de los broches, contó con algunas de sus paradas más importantes en pistas polideportivas al aire libre de Freixeiro, Pantín o en box del Galician Crosstraining.

Fue allí, recuerdan, donde llevaron a cabo gran parte de la preparación para este Mundial de Granollers. Tras participar en el Euro Hand 4 All en Lyon, en el que ya enseñaron los dientes con su segunda posición –cediendo en la final ante un Estados Unidos completamente diferente al que finalmente acudió al Mundial–.

Trece nombres para conseguir un equipo inolvidable Con un triunfo dedicado a los fallecidos padres de Juan y José Manuel, el eumés pudo compartir gloria con su hermano, que poco antes logró el oro en el Europeo militar de crossfit +35. La cascada de felicitaciones llegó por llamada, mensajes, abrazos, besos... con los propios Entrerríos y Barrufet felicitando a Bermúdez. “Fue surrealista, me dejó en shock”, comenta la naronesa. Una alegría que, como señalan los tres, no hubiese sido posible sin el cuerpo técnico ni sin los trece nombres que conformaban el equipo, aunque sólo diez bajasen a la pista, para conseguir “esa cohesión, esa convivencia. Se han llevado también su medalla, son también selección”.

“Tenemos un plan y hay que hacerlo, nos dijo el preparador físico”, recuerda Barroso, “le comenté que iba a un crossfit y que me podían dejar algún día para poner unos conos y hacer los circuitos, pero que no iba sobrado para alquilar pistas y hacer todo el montón de cosas”. Y ahí él y Lorena unieron fuerzas, una Freixeiro Connection “detrás de mi casa”, señala Bermúdez, a la que “estuve yendo dos o tres veces por semana, a pleno sol en la hora de compartir con los niños. Destrocé las cubiertas –de la silla– y aproveché el Mundial para meterme en unas un poco más buenas. Pero todo sale de nuestro bolsillo”.

De Freixeiro a Pantín, en donde López, el imponente portero español todavía con su barba cultivada durante más de dos décadas y que tuvo que “apañarse” su silla para el citado Mundial al caérsele durante el transporte en el aeropuerto “me tuve que inventar el material. Sólo podía entrenar los días que no llovía. Iba con mis hijos, que unas veces estaban sentados y otras corriendo. Y le tengo que agradecer que me grababa los vídeos”, señala entre risas, apuntando también que su futura silla vale 12.000 euros, compitiendo todos ellos en tierras catalanas con unas de baloncesto.

Una pincelada de lo que a estos tres deportistas les ha costado ese título mundial, logrado casi a pulso frente a “maquinarias” más potentes como las japonesas. “Es como si él va en un Ferrari y yo en un R5 Turbo”, cuenta Bermúdez, añadiendo Barroso que “sólo por la silla ella va a tener que entrenar un 20 por ciento más para compensar los kilos de diferencia”.

Dieta mágica

No son estas las únicas circunstancias que este ya histórico trío local tuvo que sortear antes y durante la competición mundialista, ya que el propio Barroso sufrió una lesión en un hombro tras la que estuvo tocado ocho meses.

Una parada en la que, como él mismo confiesa, “comía igual que si estuviese entrenando. Me puse en 114 kilos. Cuando empecé a jugar al balonmano hay una foto con una camiseta naranja que parecía una morcilla allí dentro. Y en verano, una semana antes de ir a Granollers, pesaba 81, a base de pasar hambre, entrenar, sacrificar el verano. Me dijeron, te necesitamos, tienes que estar en tu mejor versión”. Y cumplió, si bien también tuvo que superar otra en el cuello de la que asimismo salió y con gran recompensa.

Conseguir el oro en este poco tiempo es historia del balonmano” Lorena Bermúdez

Por su parte, su compañero y el “culpable” de que se internase en esta gran aventura del balonmano, López, vio peligrar su presencia en el inicio del Mundial. “Pasé vomitando toda la noche, tenía pesadez en el estómago, pero al final de día llegué a cenar y, claro, se me abrió el apetito. Me pusieron unos garbanzos, y los mezclé con arroz y con un trozo de pan. Me sentaron como una tortilla francesa, como nuevo”, apunta, sobre la que, quizás, puede ser la última receta para las molestias estomacales.

Una cura milagrosa para este último y concienzuda para el de Pontedeume que les permitió vivir algo que recordarán para siempre y que, por ejemplo, Bermúdez predecía que iba a pasar. “Tenía muy claro desde que me empecé a preparar que era para eso para lo que lo estaba haciendo. No me lo podía creer en el momento, pero era para eso. Y sabía que si cada uno en su casa había hecho lo mismo que yo, lo teníamos. Y resultó que sí. Se lo decía a mis hermanas, venimos con el oro, seguro”, recuerda Lorena.

Para Barroso y López, las sensaciones iban y venían, dependiendo del cuarto en esa ajustadísima final ante Japón. “Después del primero le decía a Óscar –Perales– hoy sí, hoy sí. Y a mediados del segundo decía, me parece que no”, cuenta José visiblemente contento. “Hubo euforia en el primer cuarto, porque nos vimos muy arriba. Todo salía perfecto”, añade el meta.

Sólo quería escuchar la bocina del final del partido José Manuel Barroso

Un oro coloreado por sudor y lágrimas, de todo tipo, que finalmente tocaron tras unos últimos segundos que se les hicieron eternos a los tres ya grandes de la comarca. “A día de hoy sigo sintiendo cosas nuevas, no tengo palabras”, confiesa López. “Cuando ponía en la pantalla que quedaban cinco segundos, que no les da tiempo a hacer otro gol, que ya está hecho”, dice Lorena.

“Quería escuchar ya la bocina”, añade Barroso. Un aterciopelado ruido tras el que el pabellón catalán, cuna del balonmano, rompió en aplausos. “Sentí paz y luego una euforia brutal”, añade López. Un perfecto y brevísimo momento en la historia del deporte local y nacional capturado en las palabras de estos tres nombres y en el que las palabras, aunque aquí haya muchas, sobran.