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+Deportes

Xabi Mauriz se desquita de Cantabria para sumar su primera medalla en Supercopa de España

El naronés de la AD Ferrolterra fue bronce en la competición cadete disputada en Vigo

Redacción Ferrol
21/10/2026 18:01
PODIUM XABI MAURIZ
El local, tercero por la derecha, en el podio olívico
Cedida
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COLIMA 620v2
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MCDONALDS 620X50

A la segunda fue la vencida para el naronés Xabi Mauriz. El judoka de la AD Ferrolterra pudo colgarse en Vigo la que es su primera medalla cadete en una cita de Supercopa de España. 

El local, formando en +90 kilos y estrenándose esta campaña en esa categoría de edad, cedió en semifinales ante el balear Daniel Mascaró, tomándose la revancha en la repesca frente a otro gallego, Hugo Guerrero, para sumar un bronce que se le había escapado por poco en el trofeo estatal de Cantabria.

Su compañera Xeila Herrera se quedó a un paso de entrar en esta pelea por las medallas en un nutrido cuadro de -52 kilos, siendo finalmente séptima. Una jornada que se completó el domingo con un entrenamiento de selecciones con la presencia de estos nombres locales y más compañeros.

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