La mala suerte se ceba con Marco Veiga en el Mundial de Italia

El naronés, en la cita disputada en tierras italianas Cedida

La suerte no sonrió a Marco Veiga en su participación en los Mundiales de enduro que se celebraron el pasado fin de semana en Italia. El naronés, que partía como una de las mejores bazas de la delegación española para luchar por las medallas, sufrió una rotura de una rueda en el primer tramo y perdió toda opción.

Aun así, el ciclista local no bajó los brazos y siguió luchando hasta el final. Sabía que tenía el ritmo necesario para competir con los mejores y, tras recomponerse mentalmente y arreglar su bici, fue a por todas y logró acabar entró los 25 mejores en la siguiente especial.

Ese buen resultado le dio más animos para buscar un puesto superior. Peleó con todo lo que tenía, buscando recuperar esos segundos y minutos que había perdido por esa mala fortuna en el inicio de un campeonato al que le tenía muchísimas ganas. Finalmente, Veiga acabó entre los cien mejores ciclistas, pero con la espinita de esa rotura de rueda.