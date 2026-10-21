A la cuarta llega el doble triunfo para Pontedeume y Narón

A Casqueira acogió el homenaje al campeón mundial José Manuel Barroso BM Pontedeume

El fin de semana redondo para las dos formaciones locales de Segunda Autonómica llegó en la cuarta jornada de competición. Dos victorias de Ojo de Nómada Narón y Armecons Pontedeume conseguidas además, en su pista, en A Gándara y en A Casqueira, frente a las formaciones del Reizentolo Lavadores B (30-29) y O Grove Paraíso Rasoeiro (36-25).

Para el grupo naronés, este triunfo firmado frente a los vigueses inaugura su casillero de victorias, adelantando precisamente a este equipo en la tabla para colocarse décimos. Los de Basoa hacen así bueno el empate firmado en la jornada anterior ante, precisamente, el Rasoeiro, de cara a iniciar su escalada en la tabla. Sin embargo, el encuentro no se desarrolló del todo al gusto de los amarillos.

Y es que tras una primera mitad de dominio total en todas las facetas del juego de los anfitriones para irse al descanso 17-9, el guion cambió casi hasta un inesperado final en los últimos 30 minutos. Precisamente fue esta amplia ventaja la que salvó a los locales de males mayores, manteniendo su nivel en ataque más que en defensa. El grupo naronés vio cómo su rival sumaba 20 dianas y casi daba la sorpresa en A Gándara. Alberto Díaz (11) y Ángel Eimil (6) fueron los máximos anotadores.

Ganar para el campeón

Más plácida fue la victoria eumesa ante, precisamente, el Rasoeiro, para devolver a los de Álex Piñeiro al camino del triunfo, y sumar así el segundo en su casillero. No podía fallar el grupo eumés, ya que como invitado especial tenían a todo un campeón del mundo de balonmano en silla de ruedas como es José Manuel Barroso, al que los suyos rindieron un caluroso homenaje antes del choque.

Los eumeses saltaron muy enchufados a su pista y fueron sumando una renta que los llevó al 18-11 al descanso. Gestionando esta ventaja ante un rival difícil, el grupo local tiró de calma y juego de equipo para ganar.