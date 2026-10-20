Máxima propulsión para el tenis de mesa comarcal

Martín García, en el encuentro del Tijeritas La Pelu de Sixto en A Solaina Jorge Meis

El tenis de mesa comarcal tiene ya a todas sus embarcaciones en travesía. Con el inicio el pasado fin de semana de las competiciones autonómicas, Narón TM, Ares y San Xoán se encuentran ya oficialmente a pleno rendimiento en la presente campaña 2026/2027.

El grupo autonómico de Tercera Nacional así como Primera y Segunda Autonómicas han sido las últimas en comenzar su calendario y lo han hecho con un total de ocho formaciones en liza en estas categorías gallegas. En la cita estatal, el Armacon Narón cuenta en este ejercicio con la celebrada compañía de un San Xoán ferrolano y del también naronés Asesoría Firacris que lograron su ascenso de categoría el pasado curso.

Y precisamente fueron los grupos naroneses los que abrieron con victoria su estreno en la categoría. Lo hizo el recién llegado Firacris imponiéndose al Breogán Oleiros por un ajustado marcador de 3-4, con Carlos Álvarez y Anxo Martín ganando ese decisivo partido de dobles.

Con un 1-5 resolvió el veterano Armacon su duelo ante el Dez Portas Caixa Rural Galega, colocando a los equipos locales cuarto y quinto, mientras que el grupo ferrolano, cediendo por 1-5, tendrá que esperar para estrenar su casillero de victorias.

En Primera Autonómica también lo tendrá que hacer el Nautalia Viajes, a pesar de su buen partido en su desplazamiento a la pista del TM Coruña y los dos triunfos de Modesto Carrasco (4-2). En Segunda, los encuentros se repartieron entre Bastiagueiro y A Solaina, con cinco formaciones locales en el grupo dos de la categoría.

El TDOT Narón se coloca como primer líder de la competición, después de ganar al Club del Mar Promesas (3-2) y al Concello de Ares (4-1), con el Ares TM comenzando también muy fuerte frente Breogán Oleiros (2-3) y Finisterre (3-2) para ser tercero. El Celta Ingenieros y el SSG sin gluten, por su parte, cayeron frente al Cambre (2-3) y el Vimianzo (1-4), al igual que el Concello de Ares en su segundo duelo de la jornada con el Club del Mar Promesas (5-0).

Sin suerte en Madrid

En las ligas nacionales, el Cidade de Narón de Candela Montero, Lucía Saura y Julia Guerra llevó a cabo su primer desplazamiento de la campaña, para disputar un doble enfrentamiento en tierras madrileñas ante el Alcobendas y Collado Mediano.

Un viaje que no favoreció a las locales, ya que perdieron en estos partidos por 6-0 y 4-2, respectivamente, por lo que no pudieron añadir triunfos al cosechado en la primera jornada ante el Gijón en casa (4-3) y se colocan al borde de los puestos de peligro.

Sin choques para el Panadería Santy sin gluten en Primera Nacional, con los naroneses en tercer lugar tras dos triunfos, sí que vivieron sus primeros partidos las deportistas de Primera en su concentración inaugural en A Coruña para las naronesas del Celta Ingenieros. Con sus victorias ante el Finisterre (6-0) y el TM Coruña (4-2), con sólo un traspié frente al Visit Pontevedra, Celia Sanz, Lía Vila y Nadia Bella Martín se colocan cuartas.

En Segunda masculina, doble duelo en casa para el Tijeritas La Pelu de Sixto y primeros triunfos para los de Narón ganando al Carrasco y García y al Monte Porreiro (4-2) para dar el salto al sexto lugar de su grupo de competición tras su tropiezo inicial contra el Gondomar.