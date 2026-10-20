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+Deportes

El doblete nacional de Sofía Couce le reporta el quinto lugar en el Spain Master

La naronesa disputó esta cita en Murcia y también el Campeonato de España inclusivo

Redacción Ferrol
20/10/2026 21:22
Couce, en la disputa del Spain Master
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La naronesa Sofía Couce Ínsua vuelve a colocar el nombre de Narón en las citas del calendario nacional. Lo hizo la local por partida doble hace unas jornadas, participando tanto en el Campeonato de España inclusivo como en el primer Spain Máster de la temporada. Con la localidad murciana de Los Alcázares como sede de ambas citas, fue esta última la primera en disputarse, con la presencia de las dieciséis mejores tenistas del ranking nacional. 

Couce, con los colores del Nervión sevillano, accedió al cuadro principal después de ocupar la segunda posición en la fase de grupos, en el que se impuso a Mireia Parau (3-1) para despedirse en su siguiente duelo al ceder ante Camila Renata Moscoso (0-3).

La de Narón continuó con su estancia en tierras murcianas para el Estatal inclusivo y lo hizo ahora formando un frente común con el Alicante TM. Con la tercera posición en la fase de grupos, Couce y sus compañeros Daniel Muñoz y Pablo Romero entraron en el cuadro de consolación de la cita nacional en el que cedieron por 0-3 ante el UCAM Esparreguera en su último desafío de la semana.

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