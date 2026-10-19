Un fin de semana perfecto para BBCA, Basket Ferrol y Uni

Isma Fernández, entrenador del BBCA masculino, dando instrucciones a sus jugadores durante un tiempo muerto Cedida

Después de que en la pasada jornada ninguno de los equipos comarcales cosechase ninguna victoria, este pasado fin de semana sucedió todo lo contrario. Tanto los dos equipos del Costa Ártabra, como el Basket Ferrol y el Baxi Ferrol Brico Depot ganaron sus respectivos encuentros para completar un pleno de triunfos que esperan repetir en más de una ocasión.

El primero en estrenar ese casillero fue el BBCA masculino, que superó al Obradoiro (87-78). Los pupilos de Isma Fernández, conscientes de la dificultad de este duelo, salieron a por todas desde el inicio. Con Mario López y Koke Aller liderando la ofensiva, el conjunto ártabro rápidamente cogió una renta importante en el marcador ante un cuadro visitante que le costó entrar al choque. No fue hasta el segundo cuarto cuando los santiagueses pusieron en aprietos a unos ferrolanos que se marcharon al descanso ganando por la mínima (43-42). Tras el paso por los vestuarios, Izzy ajustó en defensa y los suyos “encontraron mejores situaciones en ataque y nos llevamos la victoria”.

En esta misma categoría, la Primera Galega masculina, también venció el Basket Ferrol, que venció al Celtas Rabazas de manera contundente (100-78). Este no era un partido fácil para el cuadro de Suso Varela, pero sus jugadores respondieron y “compitieron muy bien, sobre todo en la segunda mitad que es lo que nos estaba costando un poco”, apuntó. En este sentido, señaló que “a pesar de las bajas que teníamos, el equipo dio la cara y tuvimos ese acierto exterior que nos estaba fallando y en esta ocasión estuvimos acertados. Además, también hicieron un gran trabajo atrás, defendiendo a uno de los mejores interiores de la liga, así como apretando mucho las líneas de pase ante un equipo que mete mucho desde la larga distancia. Sin duda, estoy muy contento por los chavales porque estas cosas te reafirman que el trabajo está bien hecho”.

Sigue la racha

En la primera división femenina, la racha prosiguió con el triunfo del Baxi frente al Arxil Mafari Café (65-50) tras un encuentro en el que las ferrolanas recuperaron ese acierto que perdieron la semana pasada y dieron un pasito más en defensa frente a un rival que tenía mucho peligro.

Por último, fue el turno del BBCA femenino, el único equipo que compite en Primera Nacional. Las de Samuel Penín sumaron su primer triunfo de la temporada frente al Embutidos Pajariel 6,25 Ponferrada (56-64). Eso sí, el encuentro no empezó de la mejor manera para las ártabras, ya que no estaban cómodas en la pista, especialmente cuando tenían que defender, una situación que aprovechó su rival para distanciarse en el marcador. Por ello, el técnico intervino y “pedí que fuesen más agresivas, presionando más arriba, cambiando en los bloqueos y que estuviesen metidas en cada acción”. Así, logró incomodar al Ponferrada, que no pudo mantener el ritmo anotador de la primera mitad, mientras que el Costa Ártabra, liderado por Carla Peña, tuvo mucho acierto y sumó su primera victoria del curso. l