María Alzaga, el brillo para el Náutico de Narón en un fin de semana de retiradas

Alzaga y sus compañeras en el cajón, celebrando sus resultados Cedida

No fue un fin de semana todo lo satisfactorio que el Náutico Narón hubiese querido para sus integrantes, presentes en la Copa del Mundo de Beijing y en el Campeonato de España de larga distancia-Desafío Doñana.

En la primera de las citas tomó la salida una Iratxe Arenal Arribas que fue una de las “víctimas” de la lluvia caída en la competición y que dificultó mucho el concurso de todas las deportistas. Así, la integrante del Náutico de Narón se tuvo que retirar de la prueba en el tramo de ciclismo, uniendo su nombre a la casi decena que no cruzaron la meta, además de otros tantos deportistas en la carrera masculina.

Por su parte, su compañero Richi Cores tampoco pudo completar su participación en el Nacional de larga distancia, diciendo adiós también en el trazado sobre dos ruedas. Una competición en la que María Alzaga formó en el Desafío Doñana en el que se impuso, siendo la única de las participantes en conseguir bajar de las cuatro horas en esta dura carrera.