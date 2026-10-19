La naronesa Lúa Teijeiro abre la Liga Galega en sala con un triunfo

Teijiero, en la competición organizada por el Club Flechas por un Tubo Cedida

La Liga Galega en sala de tiro con arco vivió el pasado fin de semana su pistoletazo de salida con la celebración en Corme de la primera de las citas programadas en su calendario. Una apertura de telón en la que estuvieron presentes las delegaciones del Arco Narón, Ferrol y el recientemente creado Saturno de San Sadurniño. Una primera piedra de toque en la que la delegación comarcal hizo frente a una competición que se disputaba un “round” a 60 flechas, divididas en dos series de cara a conocer a los nombres más destacados.

Y en esta lista estuvo la canterana naronesa Lúa Teijeiro Aneiros. La deportista local que, cabe recordar fue subcampeona por equipos al aire libre con Galicia el pasado verano, consiguió la mejor puntuación en el grupo sub 18 –cadete–, siendo la más destacada de todas las categorías con 264 y 272 puntos en cada una de las entradas. Un cuadro en el que su compañera de club y selección Iria Zaragoza rozó el cajón, al ser cuarta , seguida por Lorena Quintela en el quinto lugar. Un título que formó parte de un medallero en el que también estuvieron Paula Pérez, Saul Gómez y Timofei Soloviov.

Saturno, un nuevo astro en San Sadurniño Más información

La primera, asimismo integrante del combinado autonómico en el citado nacional en su caso en sub 15, fue segunda en esta franja de edad, sólo superada por Uxía Goyanes, consiguiendo además su mejor marca personal. La también naronesa Alba Oca terminó este estreno en la cuarta posición tras su cambio de categoría. Unos resultados que, además, permiten a estas jóvenes arqueras locales conseguir las marcas mínimas para acudir al Campeonato de España.

Otro récord personal fue el que batió en este arranque del calendario autonómico en sala el más joven de los participantes locales, Saul Gómez Vázquez, inscribiendo su nombre como segundo clasificado en el grupo alevín en el pabellón de Corme y en un cajón en el que también estuvo Mateo Bollaín Ponce, del Arco Saturno, con 537 puntos. Una posición de plata que también celebró Tomofei Soloviov en la modalidad longbow –el resto de preseas llegaron en arco recurvo– en la que fue su primera cita “indoor”, haciéndose con el primer lugar en la tirada incial y siendo sexto en la segunda.

También estuvieron en la línea de tiro los integrantes del Arco Ferrol José Manuel Galdo y Willy Rodríguez, ocupando la cuarta y quinta posición, respectivamente, en las citas de compuesto plus 50 y recurvo absoluto, respectivamente.

Hermida, Orjales y Bollaín, con el técnico Eduardo Ponce Cedida

Una competición autonómica en la que vivieron su estreno como arqueros del Club Saturno de San Sadurniño Adrián Orjales Vidal y Antonio Manuel Hermida Díaz, en los cuadros de discapacidad visual V2/3 y VI, respectivamente. Ambos buscaban dar sus primeros pasos para acudir al próximo Nacional, un objetivo que está un poco más cerca para el internacional. Orjales firmó un registro de 475 puntos, superando los 434 solicitados por la Federación Galega.

El valdoviñés tendrá que demostrar su regularidad en una nueva cita en Pontevedra de cara a contar con ayudas para el citado Campeonato de España. Por su parte, unos problemas con el arco de Hermida impidieron un mejor resultado en la primera serie, firmando 122 en la segunda, si bien sin poder alcanzar la cifra requerida por la Fegata. La liga continuará a finales de este mes con su segunda prueba puntuable, a disputarse en A Rúa.