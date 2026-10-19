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+Deportes

Irene García Nebril y Ariel Soto Meizoso se anotan la XII Milla Urbana de Valdoviño

La prueba, con más de 200 deportistas, firmó un nuevo récord de participación

Redacción Ferrol
19/10/2026 21:27
Soto y García encabezaron el ranking de los mejores nombres en A Frouxeira
Soto y García encabezaron el ranking de los mejores nombres en A Frouxeira
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La duodécima edición de la Milla Urbana de Valdoviño batió un nuevo récord de participación, con más de 200 nombres inscritos en las doce categorías en disputa. Con el paseo de la playa de A Frouxeira como centro de operaciones, los triunfos se quedaron prácticamente en casa, con la cedeiresa Irene García Nebril –Ferrol Atletismo– y el pontés Ariel Soto Meizoso –Triatlón Ferrol– cruzando la línea de meta como primeros clasificados en la prueba absoluta. La también cedeiresa Sara Romero y Laura Alonso, completaron el podio femenino, mientras que Martín Otero –Cedeira– y Pablo Pedrosa –Triatlón Ferrol– hicieron lo propio en el masculino. 

Una competición en la que asimismo hubo pruebas para la base, con doblete de los hermanos ponteses Dylan y Adrián Alarcón –T. Ferrol–, ganando en alevín y benjamín, respectivamente, con Jimena Cal –Ferrol Atletismo– y Alba Jiménez –Ría– imponiéndose en femenino. En infantil, estas posiciones fueron para los cedeireses Maia Pardo e Iván Gómez, en una cita que sigue creciendo en el calendario local.

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