El viento no se lleva las buenas actuaciones locales en As Pontes

Varias de las embarcaciones participantes en la prueba Cedida

Los más de cien nombres que el pasado fin de semana se dieron cita en el lago de As Pontes tuvieron que poner en práctica todo su conocimiento y destreza para hacer frente a las complicadas condiciones meteorológicas vividas en la lámina de agua de la villa.

Un total de 110 regatistas se dieron cita en la décima edición de la Regata Lago de As Pontes de la clase Optimist, en un evento organizado por el Club de Vela Fluvial anfitrión y la Real Federación Autonómica de la disciplina, y en la que la cantera gallega siguió dando pasos en su camino deportivo.

La flota estuvo dividida en dos grupos, Amarillo y Azul, en función de su mayor o menor experiencia, teniendo ambos cuadros que lidiar con unas rachas de viento que llegaron a superar los 30 nudos. Así, esta circunstancia llevó a que los nombres participantes en el cuadro Azul sólo pudieron completar una de las seis mangas previstas, mientras que en el Amarillo esta cifra se elevó a cuatro.

Incidencias

Fue precisamente en este último grupo en el que llegaron los mejores resultados para la delegación local, encabezada por la entidad anfitriona pontesa, Club do Mar de Cariño y por el Naútico Ría de Ares. El aresano Tiago González se colgó el bronce en el cuadro sub 13 –con triunfo de Martín Barros, del MRCY Baiona–, ocupando la vigésimo cuarta posición en la general conjunta.

Por su parte, Jaime Barreiro, de la entidad pontesa, inscribió su nombre en el “top 10” al ser noveno en sub 16 –también con triunfo baionés de Alejandro Alonso– y, precisamente, décimo en la general. Unas grandes actuaciones a tenor de las citadas circunstancias meteorológicas, con un sábado complicado con muchos vuelcos de embarcaciones y, por lo tanto, con muchos de estos botes teniendo que abandonar de manera prematura la competición pontesa.

Piero Peroni –RCN A Coruña– y Mara Gómez –Sanxenxo– fueron los ganadores en Azul, mientras que Aroa Pérez –Sanxenxo– hizo lo propio en Amarillo sub13 al igual que la coruñesa Emma Pérez en el sub 16. La flota comarcal tiene ya marcado su próximo desafío, que tendrá lugar a finales del próximo mes de noviembre en A Coruña, con la disputa de una nueva cita clasificatoria.