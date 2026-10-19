El Rugby Ferrol regresa a casa por la puerta grande frente al Pontevedra

Un jugador del Rugby Ferrol a punto de anotar un ensayo Jorge Meis

Como si no hubiese pasado el tiempo, el Rugby Ferrol regresó, tras más de un año exiliado, a su casa, a A Malata, y lo hizo acompañado por una afición que no dejó de animarles y que celebró por todo lo alto la victoria que cosechó el conjunto arlequinado frente al Pontevedra (53-24).

De hecho, desde casi los primeros compases del partido, los pupilos dirigidos por Chéster demostraron las ganas que tenían tanto de volver a jugar en casa como de ganar este partido, pues apenas pasaron once minutos y los suyos ya mandaban en el marcador. El cuadro visitante, lejos de venirse abajo, respondió poco después, pero de nada sirvió porque los locales siguieron insistiendo una y otra vez, haciendo valer su superioridad tanto física como de efectivos.

Así, conforme pasaron los minutos, el partido cogió el color azul del Rugby Ferrol, que apretó hasta el final para sumar un nuevo triunfo y así celebrar con los suyos este regreso a A Malata. Por contra, el Fendetestas, el otro equipo representante de la comarca en la Liga Galega de rugby, cayó en su visita al Mareantes R.C.-Barbanza Clínica Mares R.C. tras un choque que se les complicó desde el inicio. Aun así, los ponteses trataron de luchar para darle la vuelta a la situación, pero no evitaron la derrota (59-15).