Alejandro Medin finalizó en la segunda posición en el Rally de Cataluña RFEDA

La suerte no sonrió a Alejandro Medín e Iván Bouza en la última prueba de la Copa Hyundai que se enmarcó dentro del RallyRACC Cataluña. La dupla, que partía como líder de esta competición monomarca, no pudo conquistar el título, que fue a parar a manos de Adrián Blanco y David de la Puente, tras cometer un pequeño error en uno de los tramos que les condenó al segundo puesto.

Durante toda la prueba, Medín mantuvo una lucha encarnizada con Blanco, intercambiándose ‘scratches’ en cada tramo. Así, la igualdad era máxima, pero la fortuna sonrió al asturiano, pues en la sexta especial, el ferrolano cometió un error, algo poco habitual en él, y permitió a su rival coger una renta que no perdió hasta el final. Además, en Cataluña también compitieron Jorge Cagiao y Javi Martínez, que terminaron en la quinta posición de esta prueba.