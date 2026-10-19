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Automovilismo

Alejandro Medín se queda a un paso de la Copa Hyundai

El ferrolano finalizó segundo en el RallyRACC Cataluña, lo que le privó de conquistar esa competición monomarca

Redacción Ferrol
19/10/2026 20:20
Alejandro Medin finalizó en la segunda posición en el Rally de Cataluña
Alejandro Medin finalizó en la segunda posición en el Rally de Cataluña
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La suerte no sonrió a Alejandro Medín e Iván Bouza en la última prueba de la Copa Hyundai que se enmarcó dentro del RallyRACC Cataluña. La dupla, que partía como líder de esta competición monomarca, no pudo conquistar el título, que fue a parar a manos de Adrián Blanco y David de la Puente, tras cometer un pequeño error en uno de los tramos que les condenó al segundo puesto.

Durante toda la prueba, Medín mantuvo una lucha encarnizada con Blanco, intercambiándose ‘scratches’ en cada tramo. Así, la igualdad era máxima, pero la fortuna sonrió al asturiano, pues en la sexta especial, el ferrolano cometió un error, algo poco habitual en él, y permitió a su rival coger una renta que no perdió hasta el final. Además, en Cataluña también compitieron Jorge Cagiao y Javi Martínez, que terminaron en la quinta posición de esta prueba. 

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