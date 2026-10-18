Lluvia de goles para en el triunfo de O Esteo (7-1)

Adri fue el faro ofensivo de O Esteo Xosé Ferreiro

O Esteo no falló en su regreso a casa y destrozó a un Albense que apenas opuso resistencia y que no encontró la manera de frenar la ofensiva pontesa (7-1).

A pesar de lo abultado del resultado final, lo cierto es que los de Iván López tardaron en abrir la lata. No fue hasta el minuto 11 en el que Adri descorchó el champán de los goles. Una vez que el mago ferrolano lo hizo, comenzaron a llegar en forma de torrente ante un conjunto visitante que resistió como pudo esta avalancha.